Das DRK bittet dringend zur Blutspende

Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. Weil Blut nicht lange haltbar ist, können keine Reserven aufgebaut werden. Die Blutplättchen (Thrombozyten) sind maximal vier Tage haltbar, die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) bis zu 42 Tage und das Blutplasma etwa zwei Jahre.

Das DRK bittet in einer Pressemitteilung deshalb alle Spendewilligen auch trotz des schönen Wetters und der zahlreichen Freizeitmöglichkeiten sich einen Termin zur Blutspende einzuplanen und zu reservieren. In Oberflacht findet am 8. April in der Ostbaarhalle von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Blutspendetag statt. Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel! Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter terminreservierung.blutspende.de.