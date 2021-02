Dank Unterstützung im Ort: Wohnungssuche hat ein glückliches Ende

Eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie aus Eritrea hat sich über ein ganz besonderes Geschenk gefreut: Seit zwei Jahren lebte sie bereits in Seitingen-Oberflacht, allerdings unter beengten Verhältnissen. Gemeinsam mit ihrer Vermieterin hatten sie sich zwecks Wohnungssuche an die Öffentlichkeit gewandt (wir berichteten). Im Herbst kam schließlich die überraschende Nachricht, dass die Familie in eine größere Wohnung einziehen kann – dafür hatte eine ortsansässige Familie, die sich allerdings im Hintergrund halten möchte, sogar ein altes Bauernhaus gekauft und in Eigenarbeit renoviert.

Besonders für die Kinder ist es schön, in Seitingen-Oberflacht bleiben zu können, denn sie hatten sich bereits mit den Kindern der Vermieterin angefreundet und besuchen die Schule und den Kindergarten. „Einerseits konnten wir dieses Glück kaum fassen“, sagt die ehemalige Vermieterin. Andererseits sei man in den vergangenen Jahren schon so zusammengewachsen, dass die häusliche Trennung für beide Seiten doch schwer fiel. Doch die Wege seien in Seitingen-Oberflacht ja zum Glück nicht weit.

Beim Umzug standen der Familie auch aus der Ortsgemeinschaft viele Helfer zur Seite. So organisierte der Helferkreis Asyl den Umzug, eine Gebäudereinigungsfirma und ein Stuckateur halfen beim Aufbau der Möbel, ein ehemaliger Flüchtling übernahm den Anstrich. „So viel Solidarität zwischen Migranten und den Menschen vor Ort macht einen sehr zufrieden“, sagt Siegbert Fetzer, der Integrationsbeauftragte für die Gemeinden Wurmlingen, Rietheim-Weilheim, Dürbheim und Seitingen-Oberflacht.

Das Corona-Jahr 2020 war in Sachen Integrationsarbeit ein Jahr, das alle Beteiligten mit neuen Herausforderungen konfrontierte. „Besonders für die Flüchtlinge waren und sind die Lockdowns eine Art Bremse für den Integrationsprozess“, so Fetzer. Die Sprachkurse seien nun zum zweiten Mal für unabsehbare Zeit unterbrochen worden. „Der Verlust von Kontakten und von Gesprächen wirkt sich negativ auf die Sprachfertigkeit aus. Sprache und Integration sind aber nun mal die zwei Seiten einer Medaille“, betont Fetzer. Um den Geflüchteten nun bei ihren Anträgen, Behördengängen, Arbeits- und Wohnungssuche zu helfen, brauche es aktuell viel Flexibilität und Kreativität.

Fetzer freut sich über den aktuellen Fall der Flüchtlingsfamilie aus Eritrea, in dem sich gelungene Integration trotz aller Beschränkungen widerspiegele. Denn nicht alle seine Schützlinge können nach den zwei Jahren, die sie in einer Gemeinschaftsunterkunft verbracht haben, damit rechnen, auch im gleichen Ort bleiben zu können. Normalerweise würden sie dann im Landkreis auf Anschlussunterbringungen verteilt. „Da hatte die Familie in Seitingen-Oberflacht wirklich Glück“, sagt Fetzer.

Der Integrationsbeauftragte hat aber auch beobachtet, dass die Skepsis gegenüber den Geflüchteten merklich zurückgegangen sei. „Da spielt natürlich die Kooperation mit dem Helferkreis Asyl eine ganz große Rolle“, betont er. Doch auch dort zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie: „Leider sind nun die Aufgaben durch erschwerte Behördenbesuche gewachsen und auch die Hürden, die Corona mit sich bringt, machen aufsuchende Beratungen nicht einfacher.“ Zudem können auch die älteren ehrenamtlichen Hausaufgabenbetreuer ihre Aufgabe aktuell nicht wahrnehmen.

Hinzu komme, das es vielen Familien noch immer an technischer Ausstattung, zum Beispiel mit Computern und Druckern, aber auch an technischem Wissen fehle. „Es kommt dann schnell zu einem Domino-Effekt: Die Kinder haben kaum noch Kontakte zu ihren Mitschülern, kommen sprachlich und schulisch nicht weiter, was in der Folge den schulischen Erfolg, die Motivation und schließlich die Integration schwieriger macht“, bedauert Siegbert Fetzer.

Trotzdem bleibt der Integrationsbeauftragte optimistisch. Knapp zwei Drittel seiner Zöglinge würden die deutsche Sprache recht gut verstehen und sprechen. Ansonsten sei Kreativität gefragt und man müsse mit Englisch, einer Übersetzer-App oder einem „Telefonjoker“ jonglieren. „Trotz der Pandemie hat sich das Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund meiner Erfahrung nach verbessert und auch die Solidarität untereinander ist gewachsen“, stellt Fetzer abschließend fest.