Jedes Jahr besteht die Möglichkeit für Kinder in Seitingen-Oberflacht am Kinderferienprogramm der Gemeinde und Vereine teilzunehmen. Selbst unter schwierigen Umständen wie die Coronakrise, wo es Mindestabstands- und Hygieneregeln gibt, wird ein Kinderferienprogramm geboten.

Den Anfang macht, wie jedes Jahr, der Narrenverein mit seinem Bobbycar Rennen hinter der Ostbaarhalle. Das „Schachen-Downhill-Race“ fand auch in diesem Jahr regen Zuspruch und wurde, wie gewohnt in zwei Kategorien gestartet. In der Kategorie sechs Jahre und jünger holte sich Jayden Weidele den Sieg, in der Kategorie sieben Jahre und älter siegte sein großer Bruder Brian Weidele.

Was das Rennen mit den kleinen Flitzern, bei den 16 Teilnehmern so interessant macht, ist die Tatsache, dass jedes Kind Gewinner ist und neben ein paar schönen Stunden auch einen Preis und eine Urkunde mit nach Hause nehmen kann. Nach dem Lockdown, Home Schooling und wenig bis keinen Kindergarten eine willkommene Abwechslung, auch für die Eltern. Weiter im Kinderferienprogramm geht es am 4. August mit dem Wald-Erlebnistag der Fischer-und Jägergemeinschaft, am 5. August mit dem Fußball Golf des Sportvereines und in der 33. Kalenderwoche mit einem Besuch im Freilichtmuseum in Neuhausen.

Weiter geht es am 18. August mit den Gartenfestspielen und Bürgermeister Jürgen Buhl, am 28. August dem Tennisclub unter dem Motto „Tennis macht Spaß“, am 3. September bietet die katholische Kirchengemeinde den Kinderbibeltag und am 10. September lockt der Verein für Garten, Obst- und Landschaft zusammen mit dem Albverein mit einer Waldbox.

Die Familien Schnebel und Bonacker haben auf dem Weilheimer Berg einen Walderlebnispfad angelegt, der mit dem Beginn der Sommerferien frei zugänglich ist. Dort finden keine Führungen statt, sondern jede Familie kann den Erlebnispfad jederzeit und auf eigene Faust erkunden. Informationen über „Waldis Erlebnispfad auf dem Weilheimer Berg“ gibt es unter den Mailadressen sabrina.bonacker@gmail.com und marina.schnebel@gmx.de .