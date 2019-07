Drei Jahre ist es her, dass das letzte Kreisjugendfeuerwehrzeltlager stattgefunden hat. Der Grund: Die Organisation dieser Veranstaltung stellte vor allem kleinere Gemeinden im Landkreis vor eine Herausforderung, sodass man niemanden mehr fand, der ein Zeltlager mit solchen Dimensionen organisiert. Also musste eine neue Lösung her, die am vergangenen Wochenende umgesetzt wurde.

Die Idee: Nicht nur eine Gemeinde sollte so ein Zeltlager organisieren, sondern ein Organisationsteam bestehend aus Vertretern der Jugendfeuerwehren aller Gemeinden organisiert das Zeltlager. Ausbilder der Jugendfeuerwehren des Landkreises, die bereits Erfahrung mit solchen Veranstaltungen hatten, brachten ihre Ideen ein und zusammen entwickelten sie das jetzt stattgefundene Zeltlager mit 220 Kindern und 80 Betreuern.

Im Oberflachter Gewerbegebiet entstand eine Zeltstadt mit 24 Mannschaftszelten, die wie ein großes „U“ angeordnet waren. Ein zentrales Zelt diente als Treffpunkt. Am Freitagabend liefen alle Kinder wie ein langer Lindwurm geordnet mit den jeweiligen Fahnen und brennenden Fackeln ein. Kreisbrandmeister Andreas Narr, Kreisverbandsvorsitzender Ernst Heinemann, Kommandant Klaus Vorwalder und Bürgermeister Jürgen Buhl begrüßten die Kinder und Jugendlichen. Kreisjugendwart Andreas Jerhof eröffnete das Kreisjugendzeltlager 2019 mit der Aufforderung, mit den brennenden Fackeln das große Lagerfeuer, das inmitten der Zeltstadt stand, zu entfachen.

Nach einem ersten Kennenlernen, führte eine Nachtwanderung über den Filder Richtung Kirchberg und dann wieder zurück in das Zeltlager. Dabei mussten kleinere Aufgaben bewältigt werden. Am Samstag standen eine Dorfralley und eine Lagerdisco auf dem Programm. Aufgeführte Sketsche wurden von den Betreuern bewertet. Am Sonntag revanchierten sich die Schützlinge beim Jugendleiterwettkampf, bei dem die Betreuer bewertet wurden.

Während des Zeltlagers trafen sich die Betreuer mehrmals in der Lagerleitung zur Besprechung, vor allem, als es eine Unwetterwarnung gab und sich die Betreuer mit den Evakuierungsplänen auseinandersetzten, falls es doch notwendig werden sollte und das Zeltlager abgebrochen werden musste. Den Kindern gefiel das Leben im Zelt und für nächstes Jahr wird ein weiteres Kreisjugendzeltlager geplant.