Die Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hat ein Seitingen-Oberflachter genutzt, um sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Glasfaserausbau in der Gemeinde zu erkundigen. Bürgermeister Bernhard Flad gab einen umfassenden Überblick über den Zeitplan und das Vorgehen.

Der Landkreis Tuttlingen hat die BIT, Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen, gegründet, mit dem Ziel, einen Glasfaserring zu erstellen, an den jede Gemeinde und Stadt andocken kann. Diejenigen, die am schlechtesten versorgt seien, würden zuerst an das Netz angeschlossen, erklärte Flad das Vorgehen. Auch die Versorgung der Gemeinde Seitingen-Oberflacht sei überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass die Gemeinde gar nicht so schlecht dastehe.

Deshalb soll Seitingen-Oberflacht erst 2020 an das Netz angeschlossen werden, sagte Flad. Die beiden Übergangspunkte, von denen aus der Ort mit schnellem Internet versorgt werde, befänden sich im Gewerbegebiet „Bitze“ und im Gewerbegebiet „Brühl“, wie der Bürgermeister in der Sitzung informierte.

Geplant ist, dass die Kabel bis an das Grundstück verlegt werden. Die Hauseigentümer müssten für den Anschluss an ihr Haus selbst sorgen, sagte Flad. In der Gemeinde gebe es circa 1000 Haushalte. Wird der ganze Ort mit Breitband versorgt, müssten 16 Kilometer Kabel verlegt werden. „Man gräbt den ganzen Ort um“, ergänzte der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Kosten sind nicht zu unterschätzen: Flad rechnet mit einem Millionenbetrag, den die Gemeinde zu schultern habe. Er geht von mehr als 2,5 Millionen Euro aus. „Eine Herkulesaufgabe“, sagte er auf Nachfrage. Die Kosten sollen sich durch die Entgelte der Nutzer amortisieren. Für den Anschluss von der Grundstücksgrenze ins Haus würden pro Haushalt durchschnittlich 1500 Euro fällig. „Das kann aber auch nach oben und unten ausschlagen“, sagte der Bürgermeister.