Das Oktoberfest des Liederkranzes Seitingen-Oberflacht findet von Jahr zu Jahr immer mehr Freunde und Zulauf, so auch in diesem Jahr. Die hauseigene Band, die Sing Sang Duddler, haben von Anfang an Stimmung gemacht. Schon vor dem Fassanstich war das Zelt bei der Firma Helmut Zepf voll.

Das Fest eröffnete Bürgermeister Bernhard Flad mit dem obligatorischen Fassanstich. Später lösten die Fidelen Hattinger musikalisch die Sing Sang Duddler ab und konnten die schon gute Stimmung im Zelt ausbauen. Für Flad wird es wohl das letzte Mal sein, dass er als Bürgermeister ein Fest mit einem Fassanstich eröffnet, da ab 1. Dezember Jürgen Buhl neuer Bürgermeister der Gemeinde wird. Die Mitglieder des Gesangvereines hatten an diesem Abend alle Hände voll zu tun. Bei der Getränke- und Essensausgabe ging es durchweg hoch her. Schon recht früh waren die Helfer am Limit angekommen, weil keiner mit so einem Ansturm gerechnet hatte. Das gute Wetter trug seinen Teil dazu bei, sodass es vor dem Zelt ebenfalls mit guter Laune hoch her ging und es im Zelt kaum noch Platz gab. Die Marketenderinnen gingen durch die Reihen, um Waren an den Mann und Frau zu bringen. Der Vorsitzende des Liederkranzes Helmut Zepf schloss sich dem an und verkaufte Brezeln und Lebkuchenherzen.

Ein Hingucker waren an diesem Abend die vielen Trachten, die in allen Altersgruppen getragen wurden. Selbst bei den Jugendlichen ist es ein Muss, im entsprechenden Outfit zum Event zu erscheinen. Allerdings wird das Oktoberfest, das nur an einem Abend stattfindet, für die Mitglieder des Liederkranzes zu einem immer größer werdenden organisatorischen und logistischen Problem, weil es an Nachwuchs mangelt und es wenig junge Helfer gibt. Trotz allem war es ein rundum gelungenes Fest, das sein Publikum bis in die frühen Morgenstunden unterhielt.