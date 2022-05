Besuch des Katholikentags in Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Seelsorgeeinheiten Konzenberg und Donau-Heuberg haben sich aufgemacht, einen Tag lang, den 102. Katholikentag in Stuttgart zu besuchen. Das Pastoralreferenten-Ehepaar Jutta und Alexander Krause sowie Michael Pfeiffer haben dazu eingeladen. Auf dem Katholikentag wurde die gesamte Bandbreite der römisch-katholischen Kirche aufgezeigt. Ein besonderes Bonbon für die Gruppe war die Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Olaf Scholz in der Liederhalle. Spiritueller Höhepunkt und Abschluss des Tages war der Besuch des zentralen ökumenischen Gottesdienstes in der Stiftskirche.