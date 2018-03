Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Bernhard Flad hat seinen Rücktritt als Oberhaupt der Doppelgemeinde zum 1. November 2018 angekündigt. Darüber informierte er am Donnerstagabend unsere Zeitung.

In der Gemeinderatssitzung, die ebenfalls am Donnerstagsabend stattfand, wolle er seine Entscheidung offiziell bekannt geben, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Gemeinderäten habe er dies bereits in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung mitgeteilt. Flad hatte schon bei seiner Wiederwahl im März 2015 angekündigt, das Amt nur bis Frühjahr 2017 ausüben zu wollen. Die Wiederwahl hätte im Jahr 2023 stattgefunden. Er wollte die noch anstehenden großen Projekte der Gemeinde – Neubau der Ganztagsschule, Erweiterung der Kläranlage sowie die Sanierung und Erweiterung der Ostbaarhalle – soweit vorangeschritten wissen, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Amtswechsel wäre.

„Da ich mich für ein gutes Gelingen dieser genannten Maßnahmen in hohen Maße verantwortlich fühle, möchte ich auf jeden Fall bleiben, bis die genannten Vorhaben entweder abgeschlossen oder zumindest auf gutem Wege der Realisierung sind“, hatte der Bürgermeister in einem Interview mit unserer Zeitung im September 2016 gesagt. In dem Schreiben des Bürgermeisters an unsere Zeitung heißt es: „Da sich unsere Projekte aus verschiedenen Gründen verzögert haben, war es angebracht, nicht wie angekündigt im Frühjahr 2017 meine Amtszeit zu beenden.“

Hinzu kommt, dass im Rathaus bald personelle Veränderungen anstehen: Die Kassenverwalterin, Inge Schad, wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Die Fachbeamtin für das Finanzwesen, Margarete Lehmann, wird laut dem Schreiben voraussichtlich im Juni / Juli 2019 ausscheiden. „Es wäre im Sinne eines reibungslosen Übergangs gut, wenn der künftige Bürgermeister bei der Neubesetzung dieser Stellen mitwirken könnte, da er ja auch mit den „Neuen“ arbeiten muss“, schreibt Flad, der seit 24 Jahren Bürgermeister der Gemeinde ist.

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte er, dass es vielleicht nicht förderlich für die Demokratie sei, wenn jemand zu lange ein Amt bekleide. Bereits im November vergangenen Jahres habe er im Gemeinderat seinen Rücktritt angedeutet. Die Wahl eines neuen Bürgermeisters soll im August oder September 2018 stattfinden.