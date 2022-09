Bachfest am Weiher erstmals am Angelteich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr war es wieder möglich, ein Bachfest zu organisieren. Dieses 20. Bachfest der Fischer- und Jägergemeinschaft Seitingen-Oberflacht wurde zum ersten Mal an unserem Angelteich, dem Mühlbachweiher im Ortsteil Oberflacht, ausgeführt.

Die Stromversorgung und die Anzahl der Helfer erlaubten es, Schnitzel, Grill- sowie Currywurst und Pommes frites anzubieten – und selbstverständlich gekühlte Getränke. Zwei DIXI-Toiletten und Parkplätze standen zur Verfügung. Das Fest fand am Samstag, 13. August ab 17 Uhr statt und begann dann am Sonntag, 14. August ab 10 Uhr mit der Möglichkeit zum Frühschoppen. Zum Ausklang am Sonntagnachmittag konnte man Kaffee und Kuchen genießen.

Petrus meinte es gut mit uns. So kamen zahlreiche Besucher, die das schöne Wetter in dieser herrlichen Umgebung bei Speis‘ und Trank genießen konnten und die Stimmung war großartig. Wir danken allen Helfern, danken für die vielen leckeren Kuchen, die uns gespendet wurden und für das gute Brot vom Dreifaltigkeitsberg. Ebenso dem Landwirt, der uns das Parken auf dem Wiesenrand gestattete und all denen, die uns unterstützt haben. Bereits am Sonntagabend wurden dann die Zelte abgebaut, der Regen kam.