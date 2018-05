Im Allgemeinen war die Nacht zum 1. Mai in Seitingen-Oberflacht recht ruhig und es gab so gut wie keine Beanstandungen. Einige haben sich aber den Wahlkampf der anstehenden Bürgermeisterwahl ausgesucht, um einen Kandidaten vorzustellen. So konnte jeder, der in den Ort hinein fuhr, statt der Willkommensplakate der Gemeinde Wahlkampf begutachten. Auf den Plakaten, die durchaus gut gelungen sind, ist Jörg Kupferschmid zu sehen, der sich für die Stelle des Bürgermeisters bewirbt. Im Allgemeine allerdings geht man hier von einem Maischerz aus.