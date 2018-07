Bürgermeister Bernhard Flad: „An den wenigsten Montagen kommt Post“

Eigentlich war Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Bernhard Flad immer zufrieden mit der Zustellung der Post im Bürgermeisteramt. Doch seit gut einem halben Jahr gibt es Probleme. „An den wenigsten Montagen kommt die Post“, berichtete er. Nun hat er einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG geschrieben. Darüber hat er den Gemeinderat am Donnerstagabend in der Sitzung informiert.

Dass es Probleme bei der Postzustellung gibt, ist den Gemeindemitarbeitern und dem Bürgermeister relativ schnell aufgefallen. Denn die Post werde immer zur selben Zeit persönlich beim Bürgermeisteramt abgegeben, erklärte Flad im Gespräch mit unserer Zeitung und ergänzte: „Deshalb fällt jede Unregelmäßigkeit auf.“

Nicht nur montags gibt es Schwierigkeiten. Freitags wird laut dem Bürgermeister die Post oft nachmittags zugestellt, wenn das Bürgermeisteramt bereits geschlossen ist. Dann könnte erst montags die Post geöffnet werden. Das führt laut dem Bürgermeister dazu, dass die Gemeindemitarbeiter bei der Bearbeitung der Anliegen, die per Post eingehen, ab und an in Terminschwierigkeiten kommen.

Die unregelmäßige Zustellung „bringt Standortnachteile“, ist sich Flad sicher. Denn so wie dem Bürgermeisteramt ergeht es auch manchen Bürgern, die sich schon an den Bürgermeister gewandt haben, und den Gewerbetreibenden. Das Problem ist nicht neu: In Tuttlingen und Hattingen ist die Post eine Zeit lang auch unregelmäßig zugestellt worden (wir berichteten). Nun hat Flad einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG geschrieben, in dem er auf das Post-Problem aufmerksam macht. Auch wenn er sich „sehr bescheidene Hoffnungen“ macht – „Nichts machen, ist auch nichts“, sagte Flad.

Auf Nachfrage unserer Zeitung schreibt ein Sprecher der Deutschen Post DHL Group: „Grundsätzlich gilt, dass wir – abgesehen von den Kunden, denen wir täglich eine Tageszeitung bringen – nicht an jedem Werktag Sendungen für jeden Haushalt haben.“ An Montagen würde besonders wenig Post, weniger als fünf Prozent der Wochenmenge, zur Zustellung vorliegen.

Zustelltour endet nachmittags

„Bei der geringen Montagsmenge handelt es sich in erster Linie um Sendungen von Privatpersonen, die am Wochenende in den Filialen und über Briefkästen eingeliefert werden. Sendungen von Geschäftskunden und Behörden werden in der Regel am Freitag eingeliefert und bereits am Samstag zugestellt. Selbstverständlich stellen wir auch in Seitingen-Oberflacht montags alle Sendungen zu, die zur Zustellung vorliegen“, heißt es in der Presseerklärung. Der Sprecher der Deutschen Post schreibt, dass die Zusteller, die Seitingen-Oberflacht mit Briefen und Paketen versorgen, ihren Dienst in Tuttlingen je nach Wochentag zwischen 7 und 7.30 Uhr beginnen und ihre Zustelltour in Seitingen-Oberflacht zwischen 15 und 16 Uhr beenden. Das sei auch am Freitag, an dem viele Behörden und Firmen bereits mittags schließen, der Fall.

„Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen wir an jedem Werktag Post zustellen, eine bestimmte Tageszeit, zu der wir die Sendungen zustellen müssen, ist uns nicht vorgegeben“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.