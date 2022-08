Ader Hauptstraße ist am Donnerstagmorgen ist ein Unfall mit einem Gesamtblechschaden in Höhe von rund 13 000 Euro passiert. Eine 22-jährige Passat-Fahrerin bog von der Hauptstraße nach links auf den Heerweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford eines 84 Jahre alten Mannes. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Passat schätzte die Polizei auf rund 8000 Euro, den Schaden am Ford auf rund 3000 Euro.