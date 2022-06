Auto macht sich selbstständig und rollt in einen Garten

Und wo ist das Auto? Diese Frage musste sich ein 20-Jähriger in Seitingen-Oberflacht am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr stellen. Er hatte seinen Toyota Swift in der Waldbergstraße abgestellt. Nur sicher stand das Fahrzeug da nicht.

Vierstelliger Schaden

Scheinbar hatte der Fahrer die Handbremse nicht angezogen, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Ohne einen Fahrer rollte das Auto selbstständig los, durchbrach einen Gartenzaun und blieb auf einem Grundstück stehen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Toyota auf rund 1500 Euro und am Gartenzaun auf ungefähr 1000 Euro.