Ausstellung widmet sich den Wegspuren von Künstler Alfons Kalter

Die letzte Ausstellung in dieser Saison wird von Bildern geprägt, die sich mit weltweiten Themen beschäftigt. Künstler und Aussteller Alfons Kalter stellt 50 Exponate seiner Bilder im Museum Seitingen-Oberflacht aus, wo er Eindrücke von seinen Reisen auf Leinwand festgehalten hat.

Alfons Kalter war bis 2005 am Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen beschäftigt. Er bezeichnet sich selber als Seiteneinsteiger in die Malerei und ist seit 16 Jahren mit den Schwerpunkten Acrylmalerei, Collagen und Holzschnitte aktiv tätig. Seit 2006 nimmt Alfons Kalter privaten Malunterricht bei Ramulf Bellmann, der Meisterschüler an der Kunstakademie in Berlin ist und der auch in die Ausstellung einführte.

In seiner Ausstellung zeigt Kalter unter anderem Eindrücke vom Schwenninger Moos, Norwegen, dem Engadin, Island, Nepal oder Argentinien. Es sind aber auch Szenen wie die von Fukushima, einem Tsunami oder von Angriffen im Gazastreifen. Typisch für das Gesamtwerk, so beschreibt sich Kalter selbst, ist der Versuch, verschiedene Techniken auszuprobieren und anzuwenden, um Neues zu entdecken und um eine abwechslungsreiche und lebendige Vielfalt persönlicher Ausdrucksvielfalt zu gestallten. Nie wurde der Versuch unternommen, nur eine künstlerische Stilrichtung zu perfektionieren.

Bürgermeister Jürgen Buhl bedankte sich nicht nur bei Alfons Kalter für seine Ausstellungsaktivität, sondern auch beim Arbeitskreis Museum unter Bernhard Flad für die Organisation der Ausstellung.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Benjamin Skolny mit seiner Gitarre, der an der Musikschule Tuttlingen Gitarrenlehrer ist.