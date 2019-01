Zu seiner ersten Ausstellungseröffnung hat Bürgermeister Jürgen Buhl über 60 Gäste im Museum Seitingen-Oberflacht begrüßt. Das Thema sind Bilder und Keramiken.

Neben den Künstlerinnen Silvia Jung aus Spaichingen und Adelheid Imhof aus Epfendorf begrüßte Buhl unter andeerem denJahrgang 1958, Vorstandsvorsitzende Ingrid Dapp vom Lebenshaus Trossingen, Angelika Feldes vom Gewerbemuseum Spaichingen und Ex-Bürgermeister Bernhard Flad.

Buhl bedankte sich auch beim Arbeitskreis Museum, dessen Mitglieder mit den Künstlerinnen zusammen die Ausstellung vorbereiteten. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Zeliko Smiljanic mit seiner Gitarre.

Die Einführung in die Ausstellung machte Angelika Feldes, die die Künstlerinnen vorstellte und darauf einging, wie sie zueinander fanden und wie sich die Kunstgegenstände miteinander verbinden. Bilder und Keramik, so Feldes, sei eine ungewöhnliche, nicht gerade typische Ausstellung, bei der die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Natur und Street Art auf Leinwand gehen hier eine kongeniale Partnerschaft mit Figuren, Engeln und Schalen aus Keramik ein. In jedem Kunstwerk findet man ein persönliches Merkmal der Künstlerinnen.

Eine weitere Besonderheit der Ausstellung ist, dass die Spenden dieser Ausstellung an das Lebenshaus Trossingen gehen. Dazu stellte Ingrid Dapp diese Einrichtung vor: Welche Menschen dort Arbeit haben und was hergestellt wird.

Den Anfang für Spenden machten die Künstlerinnen selber, indem sie zwei Keramikschalen für eine amerikanische Versteigerung stifteten. Bernhard Flad übernahm den Part des Auktionators und so ging die große Schale nach Spaichingen, wo sie einen Platz bei Heike Schindler finden wird. Die etwas kleinere Schale bleibt im Ort bei Günther Margreiter.