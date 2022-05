Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gibt ein neues Internet-Angebot in der Seelsorgeeinheit Konzenberg. Auf dem Youtube-Kanal von Pastoralreferent Alexander Krause gibt es ab jetzt immer alle zwei Wochen einen Podcast für alle Interessierten. Der Minitstrantenraum auf dem Kirchberg in Seitingen-Oberflacht wurde kurzerhand in ein kleines Studio umgebaut.

In diesem Format plaudern die beiden in lockerer Atmosphäre über aktuelle Themen über Kirche, Glaube und das Leben miteinander. Ganz nach dem Motto: C&A – auch auf Youtube für Euch da! „Uns ist es wichtig, dass wir auch auf diesem Wege zu den Menschen nach Hause kommen. Wir sind keine Profis in allen Themen, aber wir möchten aus unserer Sicht als katholischer Priester und Pastoralreferent bestimmte Themen beleuchten und zum Mit- und Nachdenken anregen. Wir freuen sehr, dass die erste Ausgabe so gut angenommen worden ist.“

Jeder kann dieses Angebot kostenlos auf dem Youtube-Kanal „Kirchberg TV“ anschauen.