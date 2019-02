Für Bürgermeister Jürgen Buhl liegt jede Menge Arbeit auf dem Schreibtisch. Nicht nur dass die 2600 Einwohnergemeinde verwaltet werden möchte, sondern auch Projekte in Millionenhöhe anstehen und weitere in der Warteschleife liegen.

Der Bau einer Ganztagsschule und der Umbau der Ostbaarhalle wurden vom Gemeinderat beschlossen, als Bernhard Flad noch Bürgermeister. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen weitere kleinere Projekte, wie die Sanierung des Abwassernetzes oder die Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Brühl. Neu auf dem Plan stehen die Sanierung der Brücken.

An der Ostbaarhalle gibt es gleich zwei Bauprojekte. Zum einen wird ein Anbau mit einer kleinen Gymnastikhalle, Aufzug und einem behindertengerechten Zugang auf drei Ebenen erstellt. Zum anderen werden das Foyer und die Küche umgebaut. Im Rahmen dieser Umbauarbeiten wurde auch eine effiziente Heizung eingebaut und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht.

Durch wetterbedingte Einflüsse und Krankheit liegt man bei diesem Projekt gut drei Wochen hinter dem Zeitplan. Die Halle wird während der gesamten Umbauzeit für den Sportbereich genutzt. Vereine können mit Einschränkungen die Halle ebenfalls nutzen.

Anders sieht es mit der Ganztagsschule aus, da läuft man dem Zeitplan schon ein halbes Jahr hinterher und es ist fraglich, ob der neue Bezugstermin eingehalten werden kann. Auch wenn die Räume in dem neuen Schulgebäude fertig werden sollten, wird es noch ein Kraftakt, die Außenanlagen herzustellen. Eine geschlossene Verbindung zur eigentlichen Schule gibt es nicht. Die Kinder gelangen über einen Weg auf dem Schulgelände von der Schule in das Ganztagsgebäude.

Weitere Investitionen werden notwendig im Bereich der Brücken. Kleinere Schäden wurden zwischenzeitlich behoben, aber für zwei Brücken kam das „Aus“ und es muss neugebaut werden. Die Brücke an der Bruckmühle wurde inzwischen auf zwei Tonnen beschränkt. Die zweite Brücke liegt hinter dem Sportplatz, sie ist für die Landwirtschaft zu eng und in ihrer Struktur beschädigt, sodass dort nur ein Neubau in Frage kommt, der sich dem Verkehr anpasst. Diese Brücke dient jetzt schon als Umleitungsstrecke für den Ortsteil Seitingen in Richtung Durchhausen.

Des Weiteren befinden sich die Neubaugebiete Lehrhalde in Oberflacht und Schießmauer in Seitingen in der Planungsphase.