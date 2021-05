Alpensicht, Schmetterlinge und interessante Gespräche: Wandern rund um Seitingen-Oberflacht

Gerade in Pandemie-Zeiten, in denen wir keine weiten Reisen unternehmen können, trifft Goethes Vers „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ ins Schwarze. Zunehmend haben die Menschen im vergangenen Corona-Jahr den Wald als Oase, als Erholungs- und Erlebnisraum für sich entdeckt. Und wann ist die Natur beglückender und nachhaltiger zu erleben, als in den Frühlingswochen mit ihren vielfältig bunten Blüten, dem Vogelgezwitscher und den zart hellgrünen Blättern?

Im Gespräch mit einem erfahrenen Wanderer aus Seitingen-Oberflacht haben wir wertvolle Tipps zum Thema erhalten. „Unsere schöne Heimat bietet so viele Möglichkeiten, die Natur, die Flora und Fauna gerade im Frühjahr neu zu erleben“, schwärmt Alfred Dufner. Seit jeher ist der rüstige Rentner ein begeisterter Wanderer und hat bereits in hohem Alter zu Fuß die Alpen über- und den Schwarzwald durchquert.

Am diesjährigen Muttertag stand für Dufner wieder eine besondere Tour an: „Seit circa fünf Jahren breche ich einmal jährlich auf, um unsere schöne Gemeinde über ihre Höhenzüge zu umrunden. Manchmal im Frühjahr, manchmal aber auch an einem milden Herbsttag.“ Der diesjährige Muttertag war wettertechnisch prädestiniert für einen ausgedehnten Wandertag, der morgens um halb acht vor seiner Haustüre startete und runde neuneinhalb Stunden später wieder vor derselben endete. In der Zwischenzeit hatte Dufner stolze 1700 Höhenmeter geschafft.

Nach dem Motto „Der Weg ist mein Ziel“ marschierte er ausgestattet mit gepacktem Vesper-Rucksack in guten Wanderschuhen los Richtung Wurmlinger und Weilheimer Berg. Von da aus ging es bergab und bergauf Richtung Hohenkarpfen. „Unterwegs begegneten mir immer wieder andere Wanderer, mit denen ich in interessante Gespräche kam. Am meisten überrascht hat mich dabei eine achtzigjährige Dame, die es tatsächlich noch auf den Lupfenturm geschafft hat“, erinnert er sich anerkennend.

Gerade das Erklimmen des Lupfens mit seinem markanten Turm stellte für ihn ein besonderes Erlebnis dar. „Der Tag war so klar, dass man von hier aus, immerhin auf 1000 Metern über dem Meeresspiegel eine grandiose Alpensicht hatte. Ich konnte vom Säntis über den Tödi bis hin zur Kette von Eiger, Mönch und Jungfrau schauen. Das war einfach imposant“, erinnert sich Dufner. Als höchste Erhebung trägt der Lupfen auch die Bezeichnung „König der Baar“.

Seine Wanderung erstreckte sich dann nachmittags über die Blutthalde mit ihrem Aussichtspunkt über gut begehbare Waldwege Richtung Oberer Berg (Kohlberg). „Hier schlängelt sich ein wunderschöner Weg über das Hochplateau, der gesäumt ist von historischen Grenzsteinen.“ Auf diesem Weg könne man neben der unberührten Natur auch in Stein gehauene Geschichte erleben, so Dufner. Wuchtige Grenzsteine sind hier geschichtliche Dokumente und markieren die ehemalige Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden. Noch deutlich durch die Kürzel KW und GB zu erkennen.

„Was ich gerade bei der diesjährigen Wanderung rund um Seitingen-Oberflacht ganz deutlich wahrgenommen habe, das war die markante Lage des Kirchbergs inmitten der Gemeinde. Es hatte für mich den Eindruck, dass die Kirche quasi geschützt liegt durch die umgebende Hügelkette und zudem ein schöner Blickfang von den Höhen aus ist“, bemerkt Dufner.

Vom Kohlberg ging’s dann wieder hinab Richtung Oberflacht, wo er in Vor-Corona-Zeiten gerne in der hiesigen Gastronomie eingekehrt ist. „Aber man kann sich ja auch zu Hause was Gutes gönnen“, schmunzelt Dufner und fügt noch eine Erinnerung an die Wanderung hinzu: „In Zeiten des Insektensterbens war ich doch überrascht, wie viele verschiedene Schmetterlingsarten ich an diesem Tag beobachten konnte! Kaisermantel, Pfauenauge, Aurorafalter, kleiner Fuchs und sogar ein seltener Schwalbenschwanz sind mir fröhlich flatternd begegnet!“