Zu den Besten des Landes zählen sie bereits. Acht Sportler der TG Seitingen-Oberflacht treten am Samstag beim Landesfinale im Rhönradturnen in Schwenningen an und wollen sich für den Deutschland-Cup am Sonntag, 18. November, in Ansbach qualifizieren.

Insgesamt 85 Turner kommen aus ganz Baden-Württemberg in die Doppelstadt. Neben der TG sind Sportler von der Sportvereinigung Feuerbach, des TSV Haubersbronn, des TSV Schwaigern, der SpVgg Warmbronn, des TSV Kuchen, der DJK Göppingen, des SV Edelfingen, des MTV Stuttgart, des TSV Undingen und von Gastgeber FSV Schwenningen dabei.

Die größten Chancen auf eine vordere Platzierung haben von der TG Viola Distel (Altersklasse 19+,13 Teilnehmer), Lisa Ilg (AK 17/18, elf Teilnehmer) und Luisa Priebe (AK 15/16, elf Teilnehmer). „Die drei Turnerinnen können aufgrund ihres Küraufbaus und der Schwierigkeit gute Wertungen erhalten“, sagt Trainerin Conny Grenz. „Dafür müssen aber auch die Nerven mitspielen.“

Lea Geiger (AK 15/16), Sabrina Hermann (AK 13/14, 15 Teilnehmer), Marlene Beckereit, Marcel Keßler (AK 11/12, 15 Teilnehmer) und Marie Ilg (AK 9/10, sechs Teilnehmer) komplettieren die TGSO-Mannschaft. Auch sie hoffen, weit vorne in ihrer Altersklasse zu landen.

An der fehlenden Übung wird es in Schwenningen jedenfalls nicht scheitern. Auf das Landesfinale hätten die Kinder und Jugendlichen besonders hintrainiert, sagt Grenz. Während der Nachwuchs einmal in der Woche übt, sind die älteren Rhönrad-Sportler zwei- bis dreimal in der Sporthalle zum Training.

Auch bei den Anforderungen bei den Landesmeisterschaften gibt es zwischen den kleinen und größeren Turnern Unterschiede. Die älteren Sportler müssen eine Kür über zwei Minuten präsentieren und dabei acht Übungen zeigen. Die Jüngsten sollen unter Beweis stellen, dass sie Grundtechniken beherrschen.