Einem alten Brauch folgend hat der Narrenverein Seitingen-Oberflacht zum Rübengeisterschnitzen am Freitagabend in das Foyer der Ostbaarhalle eingeladen. Rund 60 Kinder und Erwachsene schnitzten kleine Kunstwerke, die mit viel Mühe und Phantasie zum Leuchten gebracht wurden.

Rübengeisterschnitzen ist ein Herbstbrauch von Kindern in den verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Was früher normal war, wird heute zu einer logistischen Meisterleistung, denn es ist gar nicht so einfach, solche Zuckerrüben zu bekommen, da sie nicht mehr so oft angebaut werden. Im vergangenen Jahr konnte der Narrenverein noch in Ippingen die Rüben holen, jetzt führte der Weg bis nach Hüfingen.

Auch das Halloweenfest macht den Rübengeistern zu schaffen. Es sind durchaus Parallelen zu erkennen, wie das Fragen nach Süßigkeiten. Die fertigen Rübengeister finden in der Regel einen Platz vor dem Haus, wo sie, erleuchtet durch eine Kerze, die Nacht mystisch erleuchten.