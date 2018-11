Die Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht wird am Samstagabend, 10. November, zum Konzertsaal. Das 30. Guggenmusikfestival der Pfuutzger-Musigg steht an. Mit dabei sind befreundeten Guggenmusiken und die in der Region bekannten Ba(a)rkeeper.

So werden am 10. November ab 19.30 Uhr die Mühlengeischter aus Eigeltingen, die Gülläpumpä Band aus Hilzingen, die Undersibbersi aus Leipferdingen und die Dachkirnerpfiefer aus St. Peter in der Ostbaarhalle auftreten. Damit es nicht zu sehr Guggenmusiklastig wird, spielen auch noch die Ba(a)rkeeper auf. Sie runden mit ihren Auftritten die musikalische Vielfalt ab.

Neues Häs wird präsentiert

Bevor es an diesem Abend in die Halle geht, werden sich die Gruppen vor der Halle musikalisch vorstellen. Ein geänderter Thekenaufbau und ein neues Barkonzept erwartet dann die Besucher in der Ostbaarhalle. Eine Premiere werden die Zuhörer ebenfalls erleben. Die Gülläpumpä Band aus Hilzingen wird ihr neues Häs beim Auftritt zum ersten Mal präsentieren. Die Guggenmusiken haben eine lange Tradition. In den 1970er- und 1980er-Jahren schossen sie wie Pilze aus dem Boden.

Der Ursprung dieser Art Musik liegt in der Schweiz. Mit aufwendigen Kostümen und einer etwas unkomplizierten und krummen Spielweise fielen die ersten Guggenmusiken bei Umzügen in Süddeutschland auf und wurden mehr oder weniger kopiert. Nicht alle Gugggenmusiken konnten sich halten. Nur wenige, so wie die Pfuutzger Musigg aus Seitingen-Oberflacht, können den 31. Geburtstag feiern.

Schon kurz nach der Gründung konnte man mit 24 aktiven Mitgliedern kleinere Auftritte bestreiten. Ein Jahr später fand dann das erste Guggenmusikfestival statt und seither gab es dieses Event jedes Jahr mit vielen Besuchern und zahlreichen Gastguggenmusiken. Aktuell sind die sechs Register mit 50 Aktiven und einem Fahnenträger gut aufgestellt. Nachwuchsprobleme, so wie es viele andere Vereine haben, kennen die Pfuutzger nicht, im Gegenteil. Als musikalische Visitenkarte, so wie Bürgermeister Berhard Flad die Musik gerne tituliert, wurde nicht nur der Name Pfuutzger Musigg bekannt, sondern auch die Gemeinde. Die Auftritte in den Hallen und bei Umzügen, nicht nur im Ort, sprachen sich herum.

Auftritte im Ausland

So sind Auftritte in der Schweiz oder in Frankreich und im gesamten Umland angesagt. In den Jahren entwickelten sich auch Freundschaften zu andern Guggenmusiken, wo man regelmäßig auftritt und die auch zu solchen Events kommen.

Kartenverkauf:

In der Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht findet am Samstag, 10. November, das 30. Guggenmusikfestival der Pfuutzger-Musigg Seitingen-Oberflacht statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Halle kostet 7 Euro. Karten gibt es direkt an der Abendkasse.