Benedikt Hoffmann lässt beim Rheinfall-Lauf alle hinter sich

Er läuft und siegt immer weiter: Benedikt Hoffmann hat am vergangenen Sonntag den Rheinfall-Lauf in Schaffhausen gewonnen und damit über die Halbmarathon-Distanz starke Konkurrenten wie Jens Ziganke hinter sich gelassen.

Von Beginn an formte Hoffmann, der für die TSG Heilbronn startete und an der Tuttlinger Fritz-Erler-Schule unterrichtet, mit seinen stärksten Konkurrenten und Mitfavoriten Mohamednur Hamd (LC Schaffhausen) und Jens Ziganke (SV Reichenau) das Spitzentrio, das nach etwas mehr als einem Kilometer den ersten steilen Anstieg bewältigen musste. Nach sieben Kilometern auf einem engen welligen Trail setzte sich Hoffmann mit dem aus Eritrea stammenden Hamd ab.

Die 21 Kilometer lange Strecke musste in Folge eines Erdrutsches abgeändert werden, was zur Folge hatte, dass sie noch bergiger war und somit anspruchsvoller als die Jahre zuvor mit zusätzlichen Höhenmetern. Die 277 Teilnehmer wussten somit nicht genau, welche Herausforderung als nächstes auf sie wartete.

In Rheinau überquerten sie den Rhein. Der Ultraläufer baute auf der anderen Rheintalseite seinen Vorsprung auf 20 Sekunden aus und meisterte viele Trail-Passagen als Führender. „Der Abstand zur Konkurrenz erschien mir komfortabel. Deshalb habe ich versucht das Tempo auf den letzten sechs Kilometern zu halten, was mir auch gelungen ist“, resümierte Benedikt Hoffmann seinen Rennverlauf.

Für einen Moment wurde es kurz vor Schluss nochmals spannend. Dafür verantwortlich war Mitfavorit Jens Ziganke, der nach seiner Verletzung wieder im Wettkampfmodus angekommen ist, eine Aufholjagd startete und sich bis auf zehn Sekunden Abstand an Hoffmann herankämpfte. „Ich habe Jens Ziganke bemerkt. Seine Aufholjagd war richtig stark. Dennoch habe ich ohne größere Gefahr das Rennen für mich entscheiden können“, sagte der Ausnahmeläufer, der schließlich nach 1.18.20 Stunden sicher und souverän als Erster die Ziellinie überquerte und 276 Läufer hinter sich ließ. Hoffmann sicherte sich damit bei seiner ersten Teilnahme beim Rheinfall-Lauf, direkt den ersten Sieg. Zehn Sekunden nach Hoffmann erreichte Jens Ziganke, der übrigens mehrfach den Tuttlinger Silvesterlauf gewann, als Zweiter das Ziel. Dahinter beendete Mohamednur Hamd in 1.21.02 Stunden das Rennen.

„Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und dem Ergebnis. Der Wettkampf hat sich als guter Vorbereitungslauf für die Weltmeisterschaft über 50 Kilometer am 1. September in Rumänien herausgestellt“, so der Tuttlinger Gymnasiallehrer. Der Halbmarathon als WM-Vorbereitung sei für ihn zwar eine eher kurze Distanz gewesen, „allerdings war die Strecke mit 210 Höhenmetern und vielen Trails entlang des Rheinufers enorm anspruchsvoll“, fand Benedikt Hoffmann abschließend.