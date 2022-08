Zuzanna Czebatul ist die neue Werkstattpreisträgerin der Kunststiftung Erich Hauser

Zuzanna Czebatul erhält den mit 15 000 Euro dotierten Werkstattpreis der Kunststiftung Erich Hauser. Die Auszeichnung bietet der Künstlerin die Möglichkeit, mehrere Wochen in der Werkstatthalle der Kunststiftung Erich Hauser zu arbeiten und die dabei entstandenen künstlerischen Arbeiten anschließend in einer Ausstellung in der Werkstatthalle zu präsentieren..

Zuzanna Czebatul, 1986 in Międzyrzecz, Polen, geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte an der Städelschule in Frankfurt am Main und an der Universität der Künste Berlin sowie in New York am Hunter College als Fulbright-Stipendiatin. Ihre Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert. 2021 fand im Kunstpalais Erlangen ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland statt. Ihr noch junges Oeuvre kennzeichnet sich durch eine ganz eigene Handschrift aus: Auf geistreiche und humorvolle Weise erzählen ihre Arbeiten meist von hegemonialen Herrschaftssystemen und Machtverhältnissen und dem Zusammenspiel von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Interessen. Ihre Arbeiten – die von raumgreifenden Installationen über Bodenarbeiten bis hin zu großformatigen Büsten reichen – bedienen sich dabei einer Fülle von Materialien wie Textilien, Plüsch, Vlies aber auch Kunstharz, Glas oder Beton.