Zimmern schaltet SV Tübingen aus

Die Landesliga-Fußballer des SV Zimmern haben sich in der ersten WFV-Pokalrunde gegen den SV 03 Tübingen 5:3 durchgesetzt. In der zweiten Runde muss der SVZ am 14. August (19 Uhr) beim SV Nehren antreten.

Ein munteres Spiel lieferten sich die beiden Landesliga-Konkurrenten. Am Ende konnte sich der SV Zimmern wieder einmal auf seinen Torjäger Christian Braun (vier Tore) verlassen.

Matthias Trautwein, Trainer des SVZ: „In der ersten Hälfte hatten wir in der Defensive große Schwierigkeite. Nach vorne haben wir aber unsere Qualitäten gezeigt. Nach der Pause sind wir defensiv stabiler gestanden.“