ZDF-Doku: Der Mensch Joshua Kimmich

Das ZDF hat eine bemerkenswerte Dokumentation über den aus Bösingen stammenden Bayern-Star Joshua Kimmich gedreht. Hier gibt der Nationalspieler, entgegen sonstiger Gewohnheit, viel privates preis.

„Einser-Abitur, Führungsspieler und Motivator“ lautet der Titel der Dokumentation, deren erster Teil an Pfingstsonntag in der ZDF-Sendung „Sportreportage“ lief. Den ersten Teil der Dokumentation ist in der Mediathek des ZDF verfügbar.

In der Reportage gibt der aus Bösingen (Kreis Rottweil) stammende Bayern-Kicker, der zwar bekannt dafür ist, auch in unangenehmen Situationen Stellungnahmen abzugeben, seltene Einblicke in sein Privatleben. So schildert er unter anderem die Geburt seines Sohnes, der ausgerechnet in der Nacht der Feierlichkeiten des DFB-Pokalsieges 2019 der Bayern auf die Welt kam. Kimmich musste die Feier verlassen und fuhr mit seinen Eltern von Berlin nach München, wo seine Freundin Lina Meyer, mit der er seit 2017 zusammenlebt, entband.

Der vielseitige Star-Spieler ist in dem Film mit seinem Mannschaftskameraden und Freund Serge Gnabry beim Bummeln in Münchner Edelboutiquen zu beobachten. Joshua Kimmich ist aber auch beim Frühstück in Bösingen mit seinem Vater Berthold Kimmich zu sehen. „In Bösingen wurden wir schon auch von einigen Leuten belächelt. Mein Vater hat mich als Kind regelmäßig nach Stuttgart zum VfB gefahren, was für uns damals eine halbe Weltreise war. Das haben welche in unserem Dorf gesagt. Der vergräbt sein Geld. Als ich dann aber erfolgreich war, wollte alle meine Entdecker und Förderer gewesen sein.“

„Joshua ist ein bescheidener Junge. Er hat ein bodenständiges Elternhaus und dort viel mitbekommen, was so heute leider oft nicht mehr der Fall ist“, lobt Matthias Sammer den inzwischen 25-Jährigen sowie Vater Berthold und Mutter Anja. Nationaltrainer Jogi Löw, wunderte sich über Kimmich, als er diesen erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen hatte. „Diese Energie, das Selbstbewusstsein und die Frechheit von Joshua haben mit an Lothar Matthäus erinnert. Und Karl-Heinz Rummenigge sagt über den gebürtigen Rottweiler: „Joshua ärgert sich nach Niederlagen zu Tode. Das ist genau der Charakter, den man bei Bayern braucht, um eine tragende Rolle im Team einzunehmen.“

Vom Ehrgeiz ihres Bruders kann Schwester Debora schon aus Kinderzeit berichten. „Bei Spielen musste Joshua immer gewinnen und er wollte auch in der Schule unbedingt einen besseren Notenschnitt als ich haben.“