Wenn’s mit lesen, schreiben, rechnen hapert

Lesen, schreiben und rechnen – das kann doch jeder! „Nein, leider nicht“, bedauern die Mitglieder der Arbeitsgruppe des Mehrgenerationenhauses, die sich mit Analphabetismus beschäftigt. Ein Treff für Betroffene ist in Planung.

Einkaufen funktioniert problemlos und die meisten Dinge des Alltags auch, doch bei Hinweis- oder Warnschildern werden die Wörter und Buchstaben für manche Menschen zu Rätseln. Ihnen bleibt nur, sie zu ignorieren, denn mit dem Lesen will es einfach nicht klappen.

„Das kann fatal sein, gerade wenn es um Gefahren geht“, betont Nadja King, die im Mehrgenerationenhaus Kapuziner (MGH) für das Projektmanagement zuständig ist. Gemeinsam mit Johanna Knaus und Sabine Balleisen hat sie zum MGH-Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ eine Arbeitsgruppe gegründet. „Uns ist wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen, denn das Thema geht uns alle an“, macht sie deutlich.

Die Zahlen sprächen hier ganz klar für sich – und das bereits seit den 1990-er-Jahren. Aber aufgrund von Scham würden sich Betroffene nicht zu ihrer Schwäche bekennen.

Doch wo liegen die Gründe für diese Entwicklung, hat Deutschland doch mit seinem Bildungssystem und der Schulpflicht hier gut vorgesorgt? „Man spricht nicht von klassischem Analphabetismus, sondern von funktionalem Analphabetismus. Das bedeutet, dass die schriftsprachlichen Kompetenzen junger Menschen und Erwachsener zu niedrig sind, um den jeweiligen gesellschaftlichen Anforderungen zur Teilhabe gerecht zu werden“, informiert Nadja King. Will heißen, dass diese Menschen in jungen Jahren zwar lesen und schreiben gelernt haben, es aber dennoch nicht umsetzen können.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 besagt, dass 12,1 Prozent der deutschsprachigen Erwachsenen auf einem Niveau lesen und schreiben würden, das nur bis zum Level einfacher Sätze kam. Längere Sätze können sie nicht mehr erfassen. Bei 52,6 Prozent dieser Gruppe ist Deutsch die Erstsprache. Die Studie besagt auch, dass Männer eher betroffen sind als Frauen, und Ältere eher als Jüngere. 62 Prozent der Gruppe sind Erwerbstätige.

Die Gründe für den funktionalen Analphabetismus sind ganz unterschiedlich und schulisch, familiär oder persönlich begründet, heißt es in der Studie weiter. Und genau hier setzt die Arbeitsgruppe nun an und kreiert ein Programm zur „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz“, möchte aber auch auf das Thema aufmerksam machen, sensibilisieren und mit gezielten Aktionen werben, informieren die drei Frauen.

Und so startet am Donnerstag, 8. September, der „wöchentliche Alfa-Treff, in dem wir allen Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten wieder Mut und Freude am Lesen und Schreiben vermitteln wollen“, betonen Nadja King, Johanna Knaus und Sabine Balleisen voller Vorfreude auf das Angebot und die Begegnung mit den Teilnehmenden.

Am Mittwoch, 7. September, gibt es eine Auftaktveranstaltung. Es sind eine Kurzpräsentation zum Thema Analphabetismus, ein Filmbeitrag und eine Diskussionsrunde geplant. Der Alfa-Treff soll ab dem 8. September wöchentlich, donnerstags von 16 bis 18 Uhr im MGH-Kapuziner stattfinden.

„Es macht sehr viel Freude die Angebote vorzubereiten und sich dabei kreativ und lebendig auszutauschen. Alle, die an der Arbeitsgruppe teilnehmen möchten, können gerne mitwirken“, laden die drei Frauen ein und freuen sich auf Unterstützung und natürlich auf Menschen, die zum Alfa-Treff kommen. Wer also jemanden kennt, der jemanden kennt – alle sind eingeladen.