Wellendingen verschärft Renquishauser Krise

Bezirksliga-Aufsteiger SV Renquishausen hat das Kellerduell beim SC Wellendingen mit2:4 (1:2) verloren und steht dadurch auch nach dem 18. Spieltag weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Dagegen konnte sich der SC Wellendingen durch diesen Erfolg vorerst von den Abstiegsrängen distanzieren. Dabei mussten die Gastgeber kurzfristig auf den grippekranken Dennis Ruks, der in der Winterpause vom FC Reichenbach zum Sport-Club gewechselt war, verzichten. Aber auch der SV Renquishausen war personell geschwächt, da Jonas Rack und Leon Bosnjak kurzfristig nicht zu Verfügung standen.

Gegen die tief stehenden Gäste hatten die Platzherren zunächst mehr Ballbesitz, und nach vier Minuten die erste Möglichkeit. Doch Flanke von Blerim Nuhiji konnte Leander Honer gerade noch zu Ecke abwehren. Während die Gäste auch danach Offensiv zunächst nicht statt fanden, war Marius Seemann (11.) auf Zuspiel von Sascha Bader beim Abschluss zu zögerlich. Nach einem Eckball von Andy Griesser verfehlte der Kopfball von Marius Ott knapp das Ziel. Nach dem der SVR auch danach nur im Ansatz gefährlich war, fiel in der 26. Minute der Führungstreffer für den Sport-Club. Dafür verantwortlich zeigte sich das Trainerduo Blerim Nuhiji und Marius Seemann, wobei letzterer der Torschütze war. Bereits im Gegenzug unterlief SC-Kapitän Bader ein Foulspiel an Marius Butz, worauf der gute Schiedsrichter Julian Jahnel aus Boms sofort auf den punkt zeigte. SVR-Neuzugang Hannes Bantle (kam in der Winterpause vom VfL Mühlheim) übernahm Verantwortung, traf zum 1:1.

Auch danach waren die Gastgeber das aktivere Team und erzielten durch Edwin Groh (33.), der von Sovichea Kao mit einer Diagonalvorlage in Szene gesetzt worden war, das 2:1. Bei zwei weiteren Möglichkeiten von Nuhiji (36.) und Seemann (41.) ließ SVR-Torhüter Mario Gentner vor der Pause nicht mehr überwinden.

Auch nach dem Seitenwechsel – obwohl SVR-Spielertrainer Marius Butz seine Mannschaft nach 60 Minuten lautstark aufforderte „Das ist zu wenig, wir müssen mehr tun!“ – blieb bei den Gästen weiterhin vieles nur Stückwerk. Die Gäste erwiesen sich zwar als kampfstark, gaben aber durch Butz erst nach 79 Minuten den ersten gefährlichen Torschuss im zweiten Durchgang ab.

Dazwischen hatte Marius Otte (73.) einen katastrophalen Abwehrfehler der Gäste mit einem Heber über Gentner hinweg zum 3:1 ausgenutzt. Zuvor hatte David Honer auf der Torlinie einen weiteren Treffer von Seemann verhindert. Nachdem Gentner gegen Andy Griesser (76.) den vierten Treffer der Platzherren noch verhindert hatte, erhöhte Nuhiji eine Zeigerumdrehung später auf 4:1. Spätestens jetzt war die Partie endgültig entschieden, wenngleich der Aufsteiger nie aufgab. In der 81. Minute gelang den Gästen das 4:2, wobei SC-Akteur Timo Kohler beim Abwehrversuch das Spielgerät ins eigene Tor lenkte. SC-Trainer Marius Seemann freute sich über die drei Punkte. „Wir haben den Gegner gut angelaufen und nur wenig zugelassen. Der Sieg ist hochverdient“, konstatierte Seemann.