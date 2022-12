Weitere Baustelle auf der A 81 kündigt sich an

Endlich wieder freie Fahrt auf der A81 zwischen Oberndorf und Rottweil. Die Bauarbeiten an sechs Brücken wurden fristgerecht Ende November abgeschlossen. Doch Autofahrer müssen sich bald wohl erneut gedulden.

Pendler, die regelmäßig auf der A81 zwischen Rottweil und Oberndorf verkehren, haben es bereits gemerkt. Anstatt lästiger 80 respektive 60 Kilometer pro Stunde in mehreren kleinen Abschnitten, kann seit dem 23. November im Kreis Rottweil wieder aufs Gaspedal gedrückt werden.

Lediglich im Bereich der Schlichemtalbrücke ist noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet, da dort am Mittelstreifen noch Schutzplanken angebracht werden müssen, erklärt Petra Henschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH, auf Nachfrage. Ansonsten wird momentan abgebaut – ein paar gelbe Fahrstreifenbegrenzer sind die letzten Überbleibsel der Arbeiten.

Erfreulich: Die Baustelle, im September eingerichtet, wurde fristgerecht fertig – keine Selbstverständlichkeit. Was genau wurde gemacht? Instandsetzungsarbeiten an insgesamt sechs Brücken zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil auf einer rund 5,5 Kilometer langen Strecke waren der Grund für die dreimonatige Autobahnbaustelle.

Die Brücken sind echte Urgesteine: Von 1976 bis 1978 gebaut, waren Sanierungsarbeiten nötig geworden. „Erneuert wurden die Schutzeinrichtungen, Geländer und Beläge“, berichtet Henschel weiter. Auffällig: Die Baustelle war in drei Abschnitte unterteilt – zwischen diesen Abschnitten konnte auf kurzen Distanzen immer wieder beschleunigt werden.

Das habe man bewusst so umgesetzt, heißt es von der Autobahn GmbH Südwest. Das Ziel: "Es wurde an verschiedenen Brücken gearbeitet, aber die Verkehrssicherung wurde für den gesamten Bereich eingerichtet. So konnten manche Arbeiten an den Brücken parallel ausführt und dadurch die Bauzeit optimiert werden." Mit vorausschauender Planung also wurde die Bauzeit reduziert – damit der Geduldsfaden der Autofahrer nicht reißt. Denn: „Baumaßnahmen an den Brücken werden oft zeitlich etwas vorgezogen, da sie aufwendiger sind und mehr Zeit in Anspruch nehmen als der anschließende Streckenbau“, erläutert Henschel.

Wer also gedacht hat, die A81 im Kreis Rottweil bleibe nun eine Zeit lang von Baustellen verschont, hat sich getäuscht. Die Brücken wurden extra saniert, damit zukünftige Fahrbahndeckenerneuerungen in diesem Bereich umgesetzt werden können. Ein Datum für diese Maßnahme nennt Henschel nicht.

Immerhin: Im Rahmen der Bauarbeiten sind bei der Trichtenbachtalbrücke und der Talbrücke "Untere Mühle" die Lager an den Pfeilern getauscht und bei der Schlichemtalbrücke die Übergangskonstruktion erneuert worden. Es wurden also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Zu den Kosten: Die Sanierungen haben satte 11,4 Millionen Euro an Geldern verschlungen und wurde von den Firmen Leonhard Weiss, Stumpp und Züblin ausgeführt. Das Wichtigste aber für den Pendler aus dem Landkreis Rottweil: „Es kam zu keiner gehäuften Staubildung während der Bauarbeiten“, führt Henschel aus. Mit ein Grund war, dass beide Fahrstreifen – zwar verengt – erhalten blieben. Allein bei den Auf- und Abfahrten hätte es Verzögerungen gegeben, da zeitweise ein Fahrstreifen zur Arbeitssicherheit gesperrt werden musste.

Jetzt heißt es ohnehin wieder freie Fahrt auf der A81. Mit der Gewissheit: Die nächste Baustelle wird kommen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Schwarzwälder Bote.