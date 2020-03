Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von 10 000 Euro entstanden. Ein 61-jähriger Skoda-Fahrer wollte laut Polizei auf Höhe der Kirchäckerstraße wenden und übersah den hinterherfahrenden Ford einer 41-Jährigen. Diese überraschte das Fahrmanöver, ihr Wagen krachte in die Beifahrerseite des Skoda. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.