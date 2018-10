VfL Mühlheim gewinnt Bezirksderby

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim das Bezirksderby beim VfB Bösingen mit 2:1 gewonnen. Der Aufsteiger setzte mit diesem Sieg im Kampf um den Klassenerhalt ein Ausrufezeichen.

Vor 200 Zuschauern erzielte der eingewechselte Simon Bauer in der 88. Minute den 2:1-Siegtreffer für den VfL Mühlheim, der durch diesen Erfolg die Abstiegsränge verlassen konnte. Der VfB Bösingen dagegen hat es durch diese Niederlage verpasst, näher an die Tabellenspitze heranzurücken.

Der VfL Mühlheim machte gleich deutlich, dass er das 0:3 gegen den FC Gärtringen aus der Vorwoche unbedingt ausbügeln wollte, und kam gut in die Partie. Bereits nach drei Minuten prüfte Leonardo Schillaci nach einer Flanke von Philipp Wolf VfB-Torhüter Sascha Vögele. Zwei Zeigerumdrehungen später wurde es auch vor dem VfL-Tor gefährlich. Dabei konnte Markus Gerstner einen Eckball von Adi Dobricean nur mit Mühe zur nächsten Ecke klären. Nach dem folgenden Eckball von Marius Beiter kam Marius Müller frei zum Kopfball, traf aber nur die Latte.

Überraschend fiel in der elften Minute der Führungstreffer für die Gäste. Nach einem unnötigen Rückpass von Marco Rapp auf Vögele spielte der VfB-Keeper den Ball Maximilian Bell in die Füße, und dieser traf von der Strafraumgrenze aus mit einem Schuss, der noch abgefälscht wurde, zum 1:0. Auch danach sahen die Zuschauer bei Dauerregen ein unterhaltsames Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als Marius Müller (22.) aus 18 Metern das Ziel knapp verfehlt hatte, traf Bell zwei Minuten später das Außennetz. Obwohl die Gastgeber weiterhin um den Ausgleich bemüht waren, setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche. Nach einem Diagonalball von Schutzbach auf Bell (39.) war Vögele einen Schritt schneller als der Gästetorjäger, und bereinigte diese Situation per Kopf.

Auch nach der Halbzeit kämpften die Gäste aufopferungsvoll, zeigten schöne Passkombinationen, kamen dadurch immer wieder zum Torabschluss. Auf Zuspiel von Wolf konnte Schillaci (51.) den Ball nicht kontrollieren, sodass diese vielversprechende Möglichkeit des VfL dahin war. „Wir hätten hier ein zweites Tor machen müssen. Das hätte die Sache ein bisschen beruhigt“, analysierte der spielende Interimscoach des VfL, Maik Schutzbach.

Die erste vielversprechende Aktion im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber erst nach exakt 70 Minuten. Diese war aber hochkarätig, als Torsten Müller auf Zuspiel von Florian Supper, allein vor Gerstner das Tor um Haaresbreite verfehlte. Drei Minuten später war es aber doch soweit, als Torsten Müller eine präzise Flanke von Dobricean per Kopf zum 1:1 ins VfL-Tor beförderte. Die Partie drohte nun zu kippen, doch Gerstner, der beim Ausgleich nicht schuldlos war, verhinderte gegen Marius Müller (78.) das 2:1. Glück hatte Gerstner fünf Minuten später, als erneut Müller den Ball knapp über die Latte jagte. Doch der VfB ließ in der Defensive die letzte Konsequenz vermissen. Dies nutzten die Gäste in der Schlussphase eiskalt aus, als der eingewechselte Simon Bauer (88.) auf Zuspiel von Wolf zum vielumjubelten 2:1 traf. Bevor der verdiente Erfolg des VfL endgültig Bestand hatte, mussten sie in der Nachspielzeit noch eine brenzlige Situation überstehen, als Marius Müller nur den Innenpfosten traf.

„Den Punkt hätten wir gerne behalten, doch Mühlheim hat einfach mehr investiert als wir, und hat sich somit den Sieg auch verdient“, bilanzierte VfB-Trainer Michael Neumann.

VfB Bösingen: Sascha Vögele, David Kopf, Marcel Sieber, Marco Rapp (58. Florian Supper), Silas Lehmann, Eric Heß, Philipp Haaga, Razvan Dobricean, Marius Beiter (58. Torsten Müller), Marius Müller, Marvin Schlosser (76. Jonas Schinacher).

VfL Mühlheim: Markus Gerstner, Maik Schutzbach, Sebastian Gleich, Sören Lurz, Michael Großmann, Lukas Kalmbach, Andreas Leibinger (90.+1 Kai Stelter), Andreas Komforth, Philipp Wolf, Leonardo Schillaci (78. Simon Bauer), Maximilian Bell (90+3 Marc Bippus).

Tore: 0:1 (11.) Maximilian Bell, 1:1 (73.) Torsten Müller, 1:2 (88.) Simon Bauer. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Münsingen). - Gelbe Karten: 2/3.