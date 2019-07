VfB Bösingen schaltet Oberligist SGV Freiberg aus

Mit einem 3:2-Sieg gegen den Oberligisten SGV Freiberg hat der Fußball-Landesligist VfB Bösingen für eine große Überraschung gesorgt. Drei Treffer von Marius Müller beförderten den VfB in die zweite Runde des WFV-Pokals.

Die Bösinger verdienten sich diesen Erfolg, weil sie nach dem 0:2-Rückstand mit einer tollen Einstellung spielten und leidenschaftlich kämpften. Der Oberligist dagegen verlor nach einer starken Anfangsphase und der roten Karte für Hakan Kutlu (28.) den Faden, beschäftigte sich mehr mit den Entscheidungen des Unparteiischen, als sich auf das vorhandene spielerische Potential zu konzentrieren.

Aufgrund eines heftigen Gewitters pfiff Schiedsrichter Philipp Schlegel aus Unterstadion die Begegnung am Freitagabend erst mit 50 Minuten Verspätung um 20.20 Uhr an. Die SGV Freiberg übernahm gleich die Initiative und erzielte nach einem Patzer von Sascha Vögele durch Denis Latifovic (5.) die Führung. Auch danach kontrollierten die Gäste Ball und Gegner und Hakan Kutlu (13.) erzielte, nachdem die Abseitsfalle des VfB misslungen war, per Heber das 2:0.

Bösingen agierte danach mutiger, während Kutlu der Freiberger Mannschaft einen Bärendienst erwies. Nachdem er Jonas Schinacher gefoult hatte, beleidigte er ihn auch noch, erhielt dafür die rote Karte. Nach dieser Aktion legte der VfB weiter zu, erzielte durch Marius Müller (34.), der aus spitzem Winkel traf, den Anschlusstreffer. Die Gäste verrieten in der Defensive nun enorme Schwächen.

Auch im zweiten Durchgang brachte der VfB den hohen Favoriten immer wieder in Verlegenheit. Dabei führte der Rumäne Dobricean überragend Regie und setzte die VfB-Angreifer gut in Szene. Nachdem ein Schuss von Torsten Müller (48.) knapp das Ziel verfehlt hatte, traf Marius Müller (54.) auf Zuspiel von Marvin Schlosser zum 2:2. Die Gastgeber wollten nun mehr und mit dem dritten Treffer von Marius Müller zum 3:2 nahm die Überraschung Formen an. Dabei hatte Dobricean mit einem „Zuckerpass“ die Vorarbeit geleistet.

Danach ließ der VfB wenig zu, auch weil dem Spiel des Oberligisten die Ideen und die Durchschlagskraft fehlten. Der VfB Bösingen dagegen war gefährlicher und ließ sich nach dem Schlusspfiff vom Bösinger Anhang minutenlang feiern.