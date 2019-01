VfB Bösingen mit A-Junioren Futsal-Bezirksmeister

Der VfB Bösingen hat sich den A-Junioren-Futsal-Bezirksmeistertitel durch einen 3:1-Endspielsieg nach Verlängerung gegen die FSV Schwenningen geholt. Dritter wurde der SV Zimmern.

Acht Mannschaften hatten sich für die Bezirksendrunde in der Rottweiler Kreissporthalle qualifiziert und spielten in zwei Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale. Obwohl sich der SV Spaichingen überraschend im ersten Gruppenspiel gegen den Mitfavoriten SV Zimmern 2:1 durchsetzte, blieb den Primstädtern am Ende der Halbfinaleinzug verwehrt, weil es gegen die starke FSV Schwenningen eine 0:1-Niederlage gab und der SVS am Ende gegen die SG Sulgen II nicht über ein 1:1 hinaus kam. So erreichte der SV Zimmern noch aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppenzweiter zusammen mit Gruppensieger FSV Schwenningen das Halbfinale.

Klarer war die Lage in der Vorrundengruppe B, in der der VfB Bösingen sich mit drei Siegen, wenn auch jeweils knapp mit lediglich einem Tor Vorsprung, den Gruppensieg holte. Ebenfalls ins Halbfinale zog die SG Weigheim-Baar ein, die zwar gegen Bösingen mit 1:2 verlor, aber gegen die SG Seitingen-Oberflacht (3:1) und den JFV Oberes Donautal (1:0) gewann und somit in der Runde der letzten Vier stand.

Im ersten Halbfinalspiel setzte sich die FSV Schwenningen im Nachbarschaftsduell gegen die SG Weigheim-Baar klar mit 2:0-Toren durch und stand im Finale. Spannend verlief das zweite Halbfinale zwischen den beiden Mitfavoriten SV Zimmern und VfB Bösingen. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit zeigte sich Bösingen dann im notwendigen Sechsmeterschießen nervenstärker und setzte sich mit 3:2 durch.

Im Spiel um Platz drei besiegte der SV Zimmern die SG Weigheim-Baar klar mit 3:0-Toren. Im Finale lieferten sich der VfB Bösingen und die FSV Schwenningen ein spannendes Duell. Nach regulärer Spielzeit stand die Partie 1:1. In der Verlängerung hatte Bösingen mehr zuzusetzen und holte sich mit einem 3:1 den Bezirkstitel. Beide Endspielteilnehmer qualifizierten sich zudem für ein Zwischenrundenturnier auf Verbandsebene.

Die Spiele im Überblick

Gruppe A: SV Zimmern – SV Spaichingen 1:2, FSV Schwenningen – SG Sulgen II 2:0, SV Zimmern – FSV Schwenningen 0:0, SG Sulgen II – SV Spaichingen 1:1, SV Spaichingen – FSV Schwenningen 0:1, SG Sulgen II – SV Zimmern 0:2. - Tabelle: 1. FSV Schwenningen 3:0 Tore/7 Punkte, 2. SV Zimmern 3:2/4, 3. SV Spaichingen 3:3/4, 4. SG Sulgen II 1:5/1.

Gruppe B: SG Seitingen-Oberflacht – JFV Oberes Donautal 0:4, SG Weigheim-Baar – VfB Bösingen 1:2, SG Seitingen-Oberflacht – SG Weigheim-Baar 1:3, VfB Bösingen – JFV Oberes Donautal 1:0, JFV Oberes Donautal – SG Weigheim-Baar 0:1, VfB Bösingen – SG Seitingen-Oberflacht 1:0. - Tabelle: 1. VfB Bösingen 4:1 Tore/9 Punkte, 2. SG Weigheim-Baar 5:3/6, 3. JFV Oberes Donautal 4:2/6, 4. SG Seitingen-Oberflacht 1:8/0.

Halbfinale: SG Weigheim-Baar – FSV Schwenningen 0:2; SV Zimmern – VfB Bösingen 1:1, 2:3 nach Sechsmeterschießen.

Spiel um Platz drei: SV Zimmern – SG Weigheim-Baar 3:0.

Endspiel: FSV Schwenningen – VfB Bösingen 1:1, 1:3 nach Verlängerung.

Endstand: VfB Bösingen, 2. FSV Schwenningen, 3. SV Zimmern, 4. SG Weigheim-Baar, 5. SV Spaichingen, 6. JFV Oberes Donautal, 7. SG Sulgen II, 8. SG Seitingen-Oberflacht.