Die seit dem frühen Mittwochmorgen aus Vöhringen/Lkr. Rottweil vermisste Ronja M. ist am Samstag in Göppingen gesehen worden, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt.

Zeugen sahen einer Pressemitteilung zufolge die gesuchte 16-Jährige in der Göppinger „Barbarossa-Therme“. Sie war in Begleitung mehrerer Personen, darunter auch Kinder. Die Polizei schließt deswegen nicht aus, dass sich die Gesuchte im Raum Göppingen aufhält.

Ronja M. ist 16 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, hat braune, nackenlange Haare und braune Augen.