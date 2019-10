Die seit dem vergangenen Mittwoch aus Vöhringen (Landkreis Rottweil) vermisste Ronja M. ist am Dienstag in Plochingen aufgetaucht. Das teilt die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Eine Polizeistreife traf die 16-Jährige gegen 21 Uhr in der Esslinger Straße und nahm sie in Gewahrsam. Zur vorübergehenden Unterbringung wurde das Mädchen einer sozialen Einrichtung übergeben.