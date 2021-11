Vermisste Frau tot aufgefunden

Bereits seit vergangenem Dienstag hat die Polizei im Bereich Rottweil nach einer 71-jährigen Frau gesucht, die als vermisst gemeldet worden war. Vergeblich: Am Mittwochnachmittag wurde sie tot aufgefunden.

Seit Dienstag hatten viele Kräfte mögliche Hinwendungsorte überprüft und auch das Gelände rund um Rottweil abgesucht. Bei der Suchaktion waren in der Nacht zum Mittwoch auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde über längere Zeit im Einsatz.

Zudem beteiligten sich auch mehrere Angehörige und Bekannte der Frau an der Suche. Am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei dann eine leblose Frau im Bereich Bühlingen im Wasser der Eschach gemeldet. Es war die Vermisste. Ein Arzt stellte den Tod der Frau fest. Die Kriminalpolizei Rottweil hat nun die Ermittlungen übernommen. Die Vermisste war bis zu ihrem Fortgang in ärztlicher Behandlung.