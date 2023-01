Veranstaltung im BiZ Rottweil zum Einstieg in „Soziale Berufe“

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Rottweil, Marxstraße 12, dreht sich am Donnerstag, 19. Januar, um 16 Uhr alles um den Einstieg in die „Sozialen Berufe“. Im Fokus stehen die Berufe Erzieher, Erzieher praxisintegriert (PiA) oder in Teilzeit, Sozialpädagogischer Assistent und Heilerziehungspfleger. Cornelia Graf und Tom Dickmann, Schulleiter am Edith-Stein-Institut Rottweil, Erika Gruber, Abteilungsleiterin der Fachschule für Sozialpädagogik an der Nell-Breuning-Schule Rottweil, sowie Ralf Wibiral, Abteilungsleiter an der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen, informieren über Inhalte und Perspektiven der Ausbildungsberufe.