Unter dem Motto „500 Jahre Ewiger Bund“ mit der Schweiz bietet die Stadt seinen Gästen an den zwei Tagen ein abwechslungsreiches Programm

Rottweil feiert am 7. und 8. September sein 36. Stadtfest.

Das Stadtfest steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum des „Ewigen Bundes“ – Rottweils Bündnis mit den eidgenössischen Schweizer Orten, das 1519 besiegelt wurde.

Am Sonntag um 9.30 Uhr greife ein ökumenischer Festgottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster mit Kirchenchören aus Rottweil und Brugg und den Rottweiler Zünften das Bündnisthema auf. „Immerhin schworen und besiegelten die vierzehn Orte ihr Bündnis vor 500 Jahren hier in Rottweil am Marktbrunnen – in der einzigen Bündnisstadt, die heute nicht mehr auf Schweizerischem Staatsgebiet liegt“, so eine Pressemitteilung der Stadt.

Wie in der Pressemitteilung steht, werden aus den dreizehn Bündnisorten des Jahres 1519 jeweils Delegationen der Stadtpräsidenten zur Eröffnung des Stadtfestes durch das Schwarze Tor einziehen. Den Weg bereitet ihnen die Historische Rottweiler Bürgerwehr, die in diesem Jahr zudem ein Heerlager am Bockshof einrichtet, das Einblicke in die nicht immer friedlichen Zeiten des 16. Jahrhunderts gibt.

Wie auch in den Jahren zuvor findet der Fassanstich durch Oberbürgermeister Ralf Broß für die Bürgerschaft und die besonderen Gäste zum Bündnisjubiläum um 14 Uhr vor dem Alten Rathaus statt, so die Mitteilung.

Unter den Gästen werde sich in diesem Jahr auch der Botschafter der Schweiz in Deutschland, Paul R. Seger aus Berlin, der Generalkonsul der Schweiz in Baden-Württemberg, Ernst Steinmann, und der Schweizer Konsul Thomas Casura befinden.

Über das Stadtfest werde die Stadt geschmückt, es gibt passende Stände und musikalischen Beiträge. Zudem erscheine auf das Stadtfestwochenende die Festschrift „500 Jahre Ewiger Bund“, die in den Buchhandlungen erhältlich sein wird.

An rund 45 Ständen werde es internationale über traditionelle Köstlichkeiten geben. Das Stadtfestgebiet erstrecke sich in diesem Jahr wieder von der Waldtorstraße über die Fußgängerzone bis hin zum Münsterplatz. Die Stände vom Sonnenparkplatz aus dem Jahren 2017 würden also wieder zurück kehren – mit Bühne.

Das Kinderland wandere in diesem Zuge wieder auf den Sonnenparkplatz und bietet allerhand für die kleinen Gäste des Stadtfestes: Kinderschminken, Riesenrutsche, Hüpfburg, kreativer Mal-und Bastelbereich, Riesenspiele, Luftballonaktion mit den Rottweiler Türmen, Eselreiten und Puppentheater sind nur einige der Attraktionen. Das betreute Kinderland ist kostenlos.

Auf drei Bühnen werde laut Pressemitteilung tänzerische Darbietungen, Folklore oder Polka geboten. Am Samstagabend machen dann die zehn fetzigen Musiker von „The Soulmachine“ Stimmung auf der Kreissparkassenbühne vor dem Alten Rathaus. Auch Gäste aus den Partnerstädten würden Musik machen: Die Schölfeler Musik aus Imst und die Band „Ellas“ aus Brugg werden zu hören sein.

Oberhalb des Schwarzen Tors spielt auf der „Bühne Local Heroes“ die Bands „Ma(y)be to“, „The Mantics“ und „Milkhouse“und auf den Münsterplatz die Band „Vantom“ und das bekannte Trio „Acoustic 3“.

Am Sonntag gehe es nach demFestgottesdienstmit chinesischer Folklore, Videoclip Dancing vom TV Rottweil und einer Kampfsportaufführung des TKI Rottweil weiter, bevor am Nachmittag das „Nörenberg Aiple Duo“ die Bühne betritt.

Am Münsterplatz würden dann die Musikvereine mit abwechslungsreichem Programm spielen, verschiedene Tanzgruppen und „The Polka seven“ auftreten, oberhalb des Schwarzen Tores gebe es Reggae-Musik von „Not´Jacob“. Gegen Abend rundet die Band „Silent Fox“ das Stadtfestprogramm ab. Am Sonntagabend findet zum Abschluss des Stadtfestes um 20.00 Uhr das Konzert „Talkin´ about Barbara – 17th Century Jazz“ u. a. mit Magnus Mehl (Saxophon) und einem Barockensemble in der Predigerkirche im Rahmen der Sommerkonzerte in Rottweiler Kirchen statt.

Die Partnerstädte bieten auch vieles zu Essen: Italienische Köstlichkeiten aus L‘Aquila, Gröstl und Wein aus Imst oder Raclette mit Härdöpfel, Görkli und Zibeli der Brugger Freunde von Rottweil.

Über das Wochenende fährt der Stadtbus. Ein Euro pro Person und Fahrtstrecke kostet der Pendelbus zum Stadtfest. Die Fahrpläne werden in den Mitteilungsblättern veröffentlicht und sind auch online abrufbar. Personen mit gültigem Fahrschein, wie zum Beispiel Monats- oder Jahresticket, sowie Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren fahren kostenlos.