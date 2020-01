(icks) - Auftakt mit Hindernissen: Im Prozess gegen drei litauische Staatsbürger im Alter von 30, 33 und 48 Jahren, denen schwere Wohnungseinbruchsdiebstähle vorgeworfen werden, änderte ein unleserliches DNA-Gutachten den von der 1. Großen Hilfsstrafkammer geplanten Ablauf.

Eigentlich hätte Staatsanwalt Achim Ruetz die Anklageschriften verlesen wollen, doch der Vorsitzende Richter Wolfgang Heuer gab den drei Verteidigern aus Rottweil, Wuppertal und Stuttgart die Gelegenheit, sich bis Montag mit einer kurzfristig veränderten Situation vertraut zu machen. Durch die Bildung einer Hilfsstrafkammer, geschuldet der Überlastung der regulären Strafkammern in Rottweil, konnte zudem eine Frist nicht eingehalten werden. Auch wurden bei dem ältesten der drei Angeklagten zwei weitere Anklagen hinzu genommen. Das dazu gehörige DNA-Gutachten lag der Staatsanwaltschaft noch nicht im Original vor. Die drei Männer sollen – in unterschiedlicher Besetzung - in zehn Orten tätig gewesen sein, in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Freudenstadt, Tübingen, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Zollernalb und Kulmbach.

Ob alle geplanten sieben Verhandlungstage nötig sein und die vielen geladenen Zeugen alle anreisen müssen, hängt davon ab, ob es eine prozessuale Verständigung geben wird. Während sich die zwei jüngeren Angeklagten kamerascheu zeigten, posierte der 48-Jährige selbstsicher. Die Verhandlung wird am Montag, 27. Januar, um 9 Uhr im Saal 201 fortgeführt.