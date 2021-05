Unfallverursacher haut nach Unfall auf der Autobahn ab

Am Mittwoch gegen 23.40 Uhr ereignete sich auf der A81 auf Höhe der Talbrücke Neckarburg ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki Jimny fuhr auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart, als sich von hinten, ebenfalls auf der rechten Fahrspur, ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Audi A6 mit höherer Geschwindigkeit näherte. Der Audifahrer reagierte offensichtlich zu spät und konnte ein Auffahren auf den Suzuki nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts verhindern. Dort kollidierte er mit der Leitplanke und beschädigte außerdem einen Pfosten. Die beiden Fahrer fuhren anschließend gemeinsam auf die Rastanlage Neckarburg Ost. In einem kurzen Gespräch konnte der Unfallbeteiligte beim 54-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnehmen.

Statt auf die Polizei zu warten, nahm dieser jedoch seinen Rucksack aus dem Kofferraum und lief zu Fuß über ein Feld hinter der Rastanlage in Richtung Dietingen. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten den Mann – allerdings vergeblich. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Außerdem wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 21 000 Euro.