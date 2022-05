Unfall auf Abbiegespur

An einem Unfall auf der B14 bei Neufra sind am Montagnachmittag drei Autos beteiligt gewesen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, wechselte eine 66-Jährige mit ihrem Elektro-VW gegen 15.30 Uhr auf die Abbiegespur und prallte dort gegen den Mini einer 53-Jährigen, die dort verkehrsbedingt warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte sie zurück auf die Durchgangsfahrspur und dann gegen den BMW einer 34-Jährigen, die Richtung Aldingen unterwegs war. Aufgrund der Schwere des Unfalls war der Rettungsdienst alarmiert worden. Verletzte gab es aber nicht. Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Teilweise kam es auf der B14 auch zu Behinderungen. Die Polizei war mit zwei Streifen vor Ort.