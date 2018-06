Unbekannter quält Pferd auf grausame Art zu Tode

Eine grausame Entdeckung hat am Dienstagvormittag eine Spaziergängerin auf einer Koppel im Industriegebiet vor Holz bei Wellendingen im Kreis Rottweil gemacht: Ein Unbekannter hat dort in der Nacht zu Dienstag einen 27-jährigen Wallach auf bestialische Weise umgebracht.

Den hinzugerufenen Beamten des Polizeipräsidiums Tuttlingen und dem Amtstierarzt des Veterinäramtes Rottweil bot sich bei ihren Ermittlungen ein abscheuliches Bild. Aufgrund der Abschürfungen am Kopf des Pferds wird vermutet, dass der Täter, nachdem er auf die mit Strom gesicherte Koppel gelangt war, den Wallach mit einem Gurt oder einer Schlinge strangulierte. In Panik und Todesangst flüchtete der Wallach durch den Zaun, wo er im Bereich eines Feldwegs verendete. Der bislang noch unbekannte Tierquäler schnitt anschließend dem toten Wallach das Geschlechtsteil ab und verstümmelte zusätzlich den After des toten Pferds. Zwei weitere auf einer daneben liegenden Koppel grasende Pferde wurden indes nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Polizeibeamten des Aufgabenbereichs Gewerbe und Umwelt, Telefon 07433 / 26 40, suchen nun dringend nach möglichen Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag, zwischen 22und 7 Uhr, im Industriegebiet vor Holz etwas Verdächtiges bemerkt haben. (pz)