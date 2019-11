Tuttlingen verliert Derby in Bösingen 1:2

Der Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen hat das Bezirks-Derby beim VfB Bösingen mit 1:2 (1:1) verloren. Für den SC 04 war es im achten Auswärtsspiel bereits die sechste Niederlage.

Obwohl die Gäste aus der Donaustadt in der Anfangsphase viel Ballbesitz hatten, erwischte der Gastgeber aus Bösingen den besseren Start. Torsten Müller (9.) setzte sich dabei gegen zwei Gästespieler durch, zog aus 18 Metern ab. Aber SC-Torhüter Andrei Burdun konnte den Ball – zwar nur mit Mühe – zur Ecke abwehren. Den folgenden Eckball von Razvan Dobricean köpfte Marcel Sieber zur 1:0-Führung für den VfB ein. Doch die Gäste blieben von dem Rückstand unbeeindruckt, waren präsent in den Zweikämpfen und hatten insgesamt mehr Spielanteile. Was dem Aufsteiger aus der Donaustadt jedoch fehlte, war die Passgenauigkeit, sodass viele vielversprechende Angriffe nicht zum gewünschten Erfolg führten.

Aber auch die Gastgeber taten sich bei nasskalter Witterung und dem seifigen Untergrund bei der Passgenauigkeit schwer. Obwohl die Gäste viele zweite Bälle gewinnen konnten, machten sie viel zu wenig daraus. Klare Chancen waren für sie somit in den ersten 40 Minuten Mangelware. In der 39. Minute landete ein langer Ball von David Kopf hinter der Tuttlinger Abwehr, doch Torsten Müller verfehlte in guter Schussposition knapp das Ziel. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs wurden die Gäste etwas gefährlicher. Prompt wurde die Mannschaft von Trainer Andreas Keller belohnt. In der 43. Minute konnte die Bösinger Defensive einen eigentlich eher harmlosen Freistoß von Florin Tirca aus dem Halbfeld nicht bereinigen. Tim Kammerer traf aus 14 Metern humorlos zum 1:1. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs scheiterte Laurent Sterling mit einem Schuss aus 18 Metern an VfB-Goalie Sascha Vögele.

Auch im zweiten Durchgang gingen beide Teams mit viel Elan zu Werke. Nachdem Bösingens Marius Müller (47.) an Burdun gescheitert war, verhinderte auf der anderen Seite Vögele gegen Robin Petrowski (50.) den Führungstreffer der Gäste. Dieser fiel dann fünf Minuten später auf der anderen Seite für die Hausherren. Allerdings unter gütiger Mithilfe der SC-Defensive. Dabei schien eine Flanke von Marvin Schlosser schon abgewehrt, doch Torsten Müller kam noch einmal an den Ball und schob ihn in die lange Ecke zum 2:1 ein. Die Keller-Elf gab sich aber noch keinesfalls geschlagen, wehrte sich gegen die drohende Niederlage. Nach einem Fehler in der VfB-Abwehr kam Petrowski (64.) frei zum Schuss, scheiterte jedoch an Vögele. Sieben Minuten später konnte ein VfB-Akteur einen Kopfball von Kammerer vor der Torlinie gerade noch abwehren.

Doch allmählich hatten die Donaustädter ihr Pulver verschossen, agierten zusehends mit langen Bällen, konnten sich aber keine echte Chance mehr erarbeiten. Bösingen dagegen kam in der Schlussphase zu guten Kontermöglichkeiten, die sie aber teilweise schlampig ausspielten oder überhastet vergaben. So blieb es bei der für den Aufsteiger unglücklichen Niederlage.

Trainerstimmen:

Peter Leopold (VfB Bösingen): „Das war heute eines unserer schwächeren Spiele, weil wir nach dem 1:0 das Fußball spielen eingestellt haben. Unterm Strich war es ein glücklicher, aber dafür umso wichtiger Sieg für uns.“

Andreas Keller (SC 04 Tuttlingen): „Eigentlich kann ich den Spielern keinen Vorwurf machen. Wir hatten auch heute wieder gute Chancen, machen halt nur das Tor nicht. Der Unterschied war heute, dass Bösingen unsere Fehler ausgenutzt hat.“