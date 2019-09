Turm zu Rottweil ist ein voller Erfolg

Schon von weitem fällt einem der dürre, weiße Strich in der Landschaft ins Auge. Surreal irgendwie. Ein solch futuristisches Gebäude würde man eher in Abu Dhabi oder China vermuten. Es steht aber hier – in Rottweil.

Mittlerweile haben sich die meisten an den Anblick gewöhnt. Zumindest diejenigen, die regelmäßig das Vergnügen haben, den Testturm von Thyssen-Krupp Elevator aus der Ferne zu sehen.

Es gibt auch die Dauerbesucher. Diejenigen, die von ganz oben, von Deutschlands höchster Aussichtsplattform regelmäßig das einzigartige Panorama genießen. Diejenigen, die nicht genug kriegen können vom Ausblick.

Einer, der zum dritten Mal oben ist, ist Georg Foitzik. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth zeigt er der Enkelin und deren Freundin die Region. Als Spaichinger hat er es schließlich auch nicht allzu weit. Was liegt da näher als eine Visite der hoch gebauten Attraktion?

„Immer wieder schön“, meint der Rentner mit Blick in die Ferne. „Hier die Schwäbische Alb, den Schwarzwald.“ Weiter kommt er nicht. Verständlich. Schließlich zieht einen der Anblick auch in den Bann.

Seit Oktober 2017 ist der Turm für Besucher zugänglich. Seitdem haben über 340 000 Menschen die Gelegenheit ergriffen, die Region aus 232 Metern Höhe zu betrachten.

Allein 2018 waren 214 800 Personen auf dem Testturm von thyssenkrupp Elevator. An guten Wochenenden kommen laut Konzern bis zu 4000 Besucher. Beachtlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Turm nur freitags bis sonntags geöffnet ist. In den großen Sommerferien, ebenso wie in allen anderen Ferien, öffnet der Turm jeden Tag außer Montag seine Pforten. Dabei soll es auch erst einmal bleiben. Schließlich sollen hier hauptsächlich die Aufzüge der Zukunft getestet werden.

„Ich wollte schon lange hier hin und meine Frau meinte, jetzt haben wir ja Urlaub. Also machen wir das heute und gehen hin“, erklärt Max Roß seine Beweggründe. Bereut er die Resolutheit seiner Frau? Eher nicht, wenn man das Staunen in seinen Augen betrachtet. Hin und weg wie alle zuvor. Es hat schon etwas, die Welt von ganz oben zu betrachten. Und wenn es dann auch noch die eigene Heimat ist, wie für Max Roß.

Die Einheimischen sind an diesem etwas düsteren Tag jedoch deutlich in der Unterzahl. Ein Paar kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, Monika und Peter Bachmann aus Niedersachsen. Sicherlich kann dies auch an der Ferienzeit liegen. Auffällig ist es allerdings schon. Genauso verständlich im Übrigen auch. Denn wer kann schon an diesem Gebäude vorbeifahren ohne es zu bemerken?

Dies trifft auch auf Olivia und Erik Keiderling zu. Die Beiden haben schon letztes Jahr ihren Urlaub in der Region verbracht und den Turm bemerkt. In diesem Jahr ist der Besuch fällig. Auch das aus Eisenach in Thüringen kommende Paar staunt. „Etwas froh, dass der Boden da ist, bin ich aber schon“, meint Erik Keiderling lachend.

Besonders ist auch, dass die Plattform nach oben hin offen ist. Dennoch ist es gespenstisch still an diesem Ort hoch oben. „An manchen Tagen liegt mein Büro über den Wolken. Also ich fahre unten mit dem Aufzug hoch und oben sehe ich über die Wolken“, ergänzt Alicia Wüstner, die Junior Media Relations Manager bei thyssenkrupp Elevator ist. „Wie diese Berufsbezeichnung vor fünfzig Jahren genannt wurde, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen.“ Die junge Dame mit schwarzen Haaren führt mich auf jeden Fall äußerst kompetent herum, während meines Aufenthaltes. Und allzu unglücklich über ihren Arbeitsplatz dürfte sie auch nicht sein.

An guten Tagen sieht man problemlos die Alpen. Sogar den Stuttgarter Fernsehturm will ein Mitarbeiter schon per Fernglas erspäht haben. Hier oben ist es auch bei trübem Wetter ohne jeden Zweifel vorstellbar. Irgendwann ist dann aber auch genug. Trotz Jacke wird es etwas frisch. Der Versuch, zitierfähige Aussagen mit Wesensgehalt hier oben auf der Plattform zu bekommen, ist in etwa so aussichtslos wie die Suche der SPD nach Parteivorsitzenden. Zu beeindruckend ist einfach die Aussicht.

Daher ein letzter Blick. Über den Schwarzwald im Westen, die zu erahnenden Alpen südlich hinter Rottweil und die Schwäbische Alb im Osten. Dann geht es wieder nach unten. Mit acht Metern pro Sekunde rast der Aufzug dem Erdboden entgegen.

Während der Fahrt wächst der Respekt für diejenigen, die in gut drei Wochen nicht den Aufzug benutzen. Die den Turm hochlaufen, gut vermutlich sogar sprinten. Schließlich hat im vergangenen Jahr der Schnellste für die 1390 Stufen nicht einmal sieben Minuten gebraucht. Am 15. September startet das Spektakel, der Towerrun, dann wieder mit insgesamt über 1000 Läufern. In diesem Jahr findet dazu sogar parallel noch die Deutsche Meisterschaft im Treppenlauf statt.

Währenddessen hat der Aufzug die Eingangshalle erreicht. Schnell haste ich durch die Halle um die drei Fahrradfahrer noch zu erwischen, die ich bereits vorhin erspäht habe. Die Hoffnung auf ein Zitat, das einem den Kaffee aus der Tasse haut, nie aufgebend. Sind Sie extra mit dem Rad angereist? „Nicht ganz. Wir sind gerade auf Urlaubsradtour“, so Else Kammerer, ihr Mann Friedrich mit undefinierbarem Gesichtsausdruck daneben. „Die Kinder waren letztes Jahr schon oben und dieses Jahr wollten wir selbst.“

Und wie war es? „Einfach fantastisch. Die Aussicht. Das lohnt sich echt.“ Es scheint, als ob die Magie des Turmes auch noch am Boden anhält.