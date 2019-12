Trotz Finalniederlage: Frittlingen gewinnt Bezirkstitel

Der FC Frittlingen hat sich in der Rottweiler Doppelsporthalle den Hallen-Bezirksmeistertitel der Ü50-Fußballer gesichert. Dabei hatte Frittlingen das Endspiel gegen den FC Überlingen 0:2 verloren. Weil der Turniersieger aber dem Bezirk Bodensee angehört, durften sich der FCF mit den Meisterehren schmücken.

Neun Mannschaften nahmen am Turnier, das der FV 08 Rottweil veranstaltet hatte, teil und spielten in zwei Vorrundengruppen zunächst um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A setzte sich der FC Überlingen mit sieben Punkten als Gruppensieger durch. Als Gruppenzweiter (sechs Zähler) erreichte der FC Frittlingen ebenfalls das Halbfinale.

In der Gruppe B dominierte der SV Winzeln, der es auf zehn Punkte brachte und sich somit den Gruppensieg holte. Zweiter wurde die SpVgg Trossingen (acht Punkte), die ebenfalls ins Halbfinale einzog. Im ersten Halbfinale ließ Überlingen den Trossingern beim 4:0 keine Chance. Das zweite Halbfinale zwischen dem SV Winzeln und dem FC Frittlingen endete nach regulärer Spielzeit torlos. Im Neunmeterschießen setzte sich dann Frittlingen 2:0 durch.

Im Spiel um Platz drei war der SV Winzeln beim 3:0 zu stark für die Trossinger und sicherte sich den Platz auf dem Treppchen. Im Finale ging der spielerisch starke FC Überlingen gegen Frittlingen früh 1:0 in Führung. Danach hatte der FCF durchaus die Chance zum Ausgleich. Kurz vor Spielende machte Überlingen mit dem 2:0 alles klar.

Ergebnisse

Spiel um Platz sieben: ESV Rottweil – SV Horgen 0:0, 4:3 nach Neunmeterschießen. Spiel um Platz fünf: SpVgg Oberndorf – SV Meßkirch 3:2. Halbfinale: FC Überlingen – SpVgg Trossingen 4:0; SV Winzeln – FC Frittlingen 0:0, 0:2 nach Neunmeterschießen. Spiel um Platz drei: SpVgg Trossingen – SV Winzeln 0:3. Endspiel: FC Überlingen – FC Frittlingen 2:0.

Endstand: 1. FC Überlingen, 2. FC Frittlingen (Hallenmeister Bezirk Schwarzwald 2019), 3. SV Winzeln, 4. SpVgg Trossingen, 5. SpVgg Oberndorf, 6. SV Meßkirch, 7. ESV Rottweil, 8. SV Horgen, 9. FV 08 Rottweil.