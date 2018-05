Trossingen zieht ins Pokalendspiel ein

Die SpVgg Trossingen hat am Dienstagabend im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals beim ebenfalls in der Bezirksliga spielenden FV 08 Rottweil 6:5 (1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen gewonnen. Finalgegner ist am 31. Mai der Sieger der Partie VfL Mühlheim gegen SV Villingendorf, die am Mittwoch, 9. Mai, ausgetragen wird.

Nachdem die Gastgeber die druckvolle Anfangsphase der Musikstädter ohne Schaden überstanden hatten, legte Rottweil zu. Doch mitten in diese Drangphase erzielte Waldemar Giebelhaus (24.) den Trossinger Führungstreffer. Dieses Tor hinterließ bei den Platzherren Wirkung. Die Rottweiler hatten es danach ihrem Torhüter Seppi Walter zu verdanken, dass sie nicht den zweiten Treffer hinnehmen mussten. Dabei wehrte der FV-Torhüter einen Freistoß von Felix Raith mit einer Glanztat ab. Auch im zweiten Durchgang wurde die Partie von beiden Teams intensiv geführt. In der 54. Minute gelang Johannes Wenzler mit einem Kopfball der Ausgleich. Die Platzherren hatten danach mehr Ballbesitz, doch die Warnick-Elf war gefährlicher und hatte durch Raith und Eugen Walter zwei gute Möglichkeiten zur erneuten Führung.

Da aber keine weiteren Tore mehr fielen, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Dabei war Trossingen nervenstärker und verwandelte durch Harry Braun, Felix Raith, Dimitri Stroh, Mark Stegmann und Christian Balde alle fünf Elfmeter. Torhüter Stefano Losardo konnte den dritten Strafstoß der Gastgeber abwehren.