Trossingen schlägt im Finale Zimmern 3:1

Die SpVgg Trossingen hat das Ü40-Hallenfußballturnier der TGA Rottweil in der Doppelsporthalle gewonnen. Im Endspiel schlugen die Senioren aus der Musikstadt, die erstmals bei diesem Turnier dabei waren, den SV Zimmern 3:1. Den dritten Platz erreichte der FC Göllsdorf.

In der Gruppe A lieferten sich alle vier Mannschaften ein spannendes Duell. Am Ende hatte die SpVgg Trossingen mit fünf Punkten die Nase vorne. Zweiter wurde der FC Göllsdorf, aufgrund der etwas besseren Tordifferenz gegenüber dem SV Villingendorf, und schaffte ebenfalls den Halbfinaleinzug.

In der Gruppe B holte sich der SV Zimmern mit drei Erfolgen den Sieg und zog ins Halbfinale ein. Zweiter wurde die SG Nusplingen/Obernheim, der im direkten Duell gegen Mitkonkurrent Hajduk Villingen ein 0:0 reichte, um ebenfalls den Halbfinaleinzug perfekt zu machen.

Im ersten Halbfinale zeigte die SpVgg Trossingen eine souveräne Vorstellung und besiegte die SG Nusplingen/Obernheim 3:0. Umkämpfter verlief das zweite Halbfinale, in dem sich der SV Zimmern gegen Göllsdorf 4:2 durchsetzte.

Im Finale zeigte die SpVgg Trossingen in der Anfangsphase gegen den SV Zimmern eine starke Vorstellung und führte schnell 1:0. Trossingen spielte weiter zielstrebig und erhöhte mit zwei weiteren Toren auf 3:0. In der Schlussphase kam Zimmern etwas auf, aber mehr als das 1:3 gelang dem SVZ nicht. Am Ende sicherte sich die SpVgg Trossingen verdient den Turniersieg und nahm den Wanderpokal mit nach Hause.

Gruppe A: 1. SpVgg Trossingen 4:2 Tore/5 Punkte, 2. FC Göllsdorf 3:3/4, 3. SV Villingendorf 3:4/4, 4. SpVgg Oberndorf 2:3/3.

Gruppe B: 1. SV Zimmern 7:1 Tore/9 Punkte, 2. SGM Nusplingen/Obernheim 6:3/4, 3. Hajduk Villingen 3:5/4, 4. TGA Rottweil 3:10/0.

Halbfinale: SpVgg Trossingen – SG Nusplingen/Obernheim 3:0, SV Zimmern – FC Göllsdorf 4:2.

Platzierungsspiele, um Platz 7: SpVgg Oberndorf – TGA Rottweil 5:3; um Platz 5: SV Villingendorf – Hajduk Villingen 1:2; um Platz 3: SG Nusplingen/Obernheim – FC Göllsdorf 1:2; Endspiel: SpVgg Trossingen - SV Zimmern 3:1.