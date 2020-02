Trautwein geht, Seidel ist Interimstrainer

Der Fußball-Landesligist SV Zimmern hat seine Zusammenarbeit mit dem Trainer der ersten Mannschaft, Mathias Trautwein, beendet. Trautwein hatte bereits im Oktober bekannt gegeben, dass er zum Saisonende aufhören möchte.

Co-Trainer Mike Seidel wird vor-erst den Trainings- und Spielbetrieb übernehmen. Grund für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, der Integration junger Spieler und die Art der Kommunikation nach Innen und Außen.

„Für uns ist der ständige persönliche Dialog wichtig. Aufgrund der Distanz war dies nur bedingt möglich.“ so Spartenleiter Erwin Beck. „Ich möchte betonen, dass uns diese Entscheidung schwer fällt, da wir viereinhalb Jahre hervorragend mit Mathias Trautwein zusammengearbeitet haben. Aber wir müssen jetzt mit Hochdruck am Kader für die neue Saison basteln und hier müssen alle an einem Strang ziehen“, sagte Beck.

Mike Seidel wird beim ersten Punktspiel nach der Winterpause, am 1. März bei der SpVgg Holzgerlingen, auf der Zimmerner Trainerbank sitzen. „Danach werden wir uns zusammen setzen und sehen, ob Mike Seidel bis zum Saisonende weitermacht oder wir vielleicht gleich den neuen Trainer Christian Leda, der zur neuen Saison übernimmt, installieren werden“, sagte Beck.