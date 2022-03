Touristinfo bietet über 20 öffentliche Führungen an

Mit mehr als 20 öffentlichen Führungsterminen zu elf unterschiedlichen Themen laden Rottweils Gästeführer Touristen und Einheimische dazu ein, Rottweil gemeinsam mit ihnen zu erleben. Neu ist ein Audio-System, das Führungen mithilfe von Mikrophon und Kopfhörer ermöglicht.

„Unsere Gästeführerinnen und Gästeführer stehen in den Startlöchern, um ihr Wissen erneut spannend und humorvoll zu vermitteln“, so Lena Meuser von der Touristinfo. Neben den klassischen Stadtführungen werden auch unterschiedliche Kostümführungen angeboten. Die 2021 konzipierten Erlebnisführungen außerhalb der historischen Innenstadt ergänzen das Programm. Auf dem Höllensteinsaumpfad kann man die Stadt von verschieden Blickwinkeln aus bewundern. Der Gästeführer zeigt hierbei die Entwicklung der Stadt anhand historischen Bildaufnahmen auf und man hat einen direkten Vergleich von früher zu heute. Weitere Führungen außerhalb des Stadtkerns laden aber auch Einheimische dazu ein, noch unbekannte Seiten von Rottweil zu entdecken. So wie etwa die Führung auf dem Römerpfad in der Altstadt oder auch die Neckartalführung, welche die Teilnehmer in das industrielle Zeitalter entführt. Die beliebte E-Bike Führung „Recht, Römer und Rottweiler Pulver“ ist auch wieder für Gruppen als gemeinsames Erlebnis buchbar.

„Besonders beliebt und ein absolutes Highlight bei einem Besuch in Rottweil ist der Besuch des TK Elevator Testturms“, so Meuser. Deutschlands höchste Aussichtsplattform bietet einen atemberaubenden Blick über Rottweil, die Schwäbische Alb und den Schwarzwald.

Weitere Infos und Kontakt zur Tourist-Information: Telefon 0741/494-280, E-Mail: Touristinformation@Rottweil.de