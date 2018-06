Torhüter Marijan Huljic wehrt drei Elfmeter ab

Der FV 08 Rottweil steht wieder in der Fußball-Landesliga. Nach einer kämpferischen Energieleistung gewann der Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald am Sonntag in Deckenpfronn das entscheidende Relegationsspiel gegen den Fünftletzten der Landesliga, GSV Maichingen, 3:1 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen.

Aufstiegsheld auf Seiten der Rottweiler war Torhüter Marijan Huljic, der im Elfmeterschießen drei Versuche der Maichinger hielt, ein Schütze traf den Pfosten, während bei Rottweil Andreas Schmeisser und Kapitän Simon Kläger trafen.

Vor rund 800 Zuschauern auf dem Platz des SV Deckenpfronn (Bezirk Böblingen/Calw) begann Landesligist GSV Maichingen zwar engagiert und versuchte mit einem gesunden Zweikampfverhalten den FV 08 Rottweil zu beeindrucken, aber spielerisch zeigte sich die Mannschaft von GSV-Trainer Sven Hayer doch sehr limitiert und versuchte es fast ausschließlich mit langen Bällen. Rottweil selbst hatte in der ersten Hälfte in der Offensive auch noch nicht die zwingenden Aktionen, nur bei einem Konter zielte Mohammed Eid aus der Distanz (22.) zu hoch und nach 35 Minuten zögerte Kevin Garcia, 16 Meter vor dem gegnerischen Tor, zu lange und somit war die Chance dahin. Pech für Rottweil: Nach Manuel Roth, der nach 23 Minuten verletzt ausgeschieden war, musste auch dessen Nachrücker Albert Schlegel Sekunden vor der Pause raus und durch Aaron Sepler ersetzt werden.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Maichingen das Tempo zu erhöhen, kam über die linke Seite zu ein paar gefährlichen Situationen. So in der 57. Minute, als es Rottweils Defensive nicht gelang eine Flanke von der linken Seite zu unterbinden und Ekin Kör mit einem schönen Flugkopfball unter die Latte zum 1:0 (57.) für den GSV traf. Aber Rottweil ließ sich nicht beeindrucken. Nach einer gelungenen Kombination über Mohammed Eid und Marius Otte, der den Ball von der Torauslinie überlegt nach innen passte, zog Simon Kläger sofort ab und Maichingens Patrick Gurka wehrte den Ball mit einem Handspiel ab. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kevin Garcia in der 63. Minute überlegt zum 1:1-Ausgleich.

Rottweil übernahm nun immer mehr das Kommando. GSV-Torhüter Timo Hammel verhinderte mit einer Glanzparade gegen Marius Otte den Rückstand für seine Mannschaft (75.). Rottweil wollte unbedingt in der regulären Spielzeit noch den Siegtreffer, aber als Marius Otte, ebenfalls verletzt (Kopfverletzung) ausschied und durch A-Jugendspieler David Ehret ersetzt wurde, schwanden für Rottweils Trainer Uli Fischer allmählich die Alternativen für die anstehende Verlängerung.

Gelbrote Karte für Marco Lenz

Aber auch in der Verlängerung ließ sich die dezimierte Rottweiler Mannschaft nicht unterkriegen, hielt gegen die körperlich überlegenen Maichinger dagegen und ließ kaum eine zwingende Torchance zu, weil sich Simon Kläger und Co. aufrieben und alles hineinwarfen und ab Minute 115 auch noch mit einem Mann weniger auskommen mussten, nach einer gelbroten Karte gegen Marco Lenz. Aber auch in der Offensive versuchte Rottweil noch Akzente zu setzen, aber es sollte auf beiden Seiten kein Tor mehr gelingen.

Im Elfmeterschießen dann der große Auftritt von Rottweils Torhüter Marijan Huljic, der gegen Marcel Pross, Filip Primorac und Oliver Klauß bravourös hielt, zudem traf Maichingens Marius Güra nur den Pfosten, sodass die Treffer von Simon Kläger und Andreas Schmeisser, bei einem Fehlversuch von Aaron Seßler (hielt Maichingens Torhüter Timo Hammel) ausreichten, um die zahlreichen Rottweiler Fans und die Mannschaft in Ekstase zu versetzen. Rottweil hatte mit Huljic seinen Helden und die Wiederkehr nach drei Jahren Abstinenz zurück in die Landesliga war geglückt.