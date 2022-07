Thorsten Hinz verlässt die St. Franziskus Stiftung

Thorsten Hinz, Vorstandsmitglied der Stiftung St. Franziskus, wechselt aus familiären Gründen zum Jahresende in ein Sozialunternehmen seiner Heimatregion, den Rhein-Main-Neckar-Raum. Das teilt der Stiftungsrat in einer Mitteilung mit. Hinz hätte in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Stefan Guhl der Stiftung viele wichtige Impulse verliehen und sie sicher durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie gesteuert.

Die Stiftungsratsvorsitzende Frohmut Jacob hebt hervor: „Wir danken Herrn Hinz für seinen großen Einsatz und seinen Weitblick. Er hat fachlich wichtige Neuerungen in den drei Aufgabenfeldern der Stiftung Behindertenhilfe, Altenhilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen Weg.“

Thorsten Hinz verlässt die Stiftung St. Franziskus mit großer Dankbarkeit: „Ich bin sehr dankbar für eine prägende Zeit, in der mit den Fachthemen von Inklusion, Teilhabe und Partizipation viel zu leisten war. Dazu gab es große Herausforderungen durch die Pandemie zu bewältigen. Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Stefan Guhl und den Mitarbeitern sowie dem Rückhalt durch Stiftungsrat und Schwesterngemeinschaft des Klosters Heiligenbronn haben wir vieles geschafft. Ich danke allen, die mich unterstützt, begleitet und motiviert haben.“

Stefan Guhl wünsche seinem Kollegen Thorsten Hinz weiterhin viel Erfolg: „Ich danke ihm sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit. Unsere Wege werden sich sicher wieder kreuzen, darauf freue ich mich.“ Stefan Guhl wird nach Ausscheiden von Thorsten Hinz bis zur Regelung der Nachfolge die Amtsgeschäfte führen.